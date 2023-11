Pour ne pas manquer la rencontre avec l'Epoux le jour des noces, il faut savoir entretenir "l'huile de la vie intérieure", a déclaré le Pape lors de l'Angélus dominical du 12 novembre.

La vie est « une grande préparation au jour des noces, quand nous serons appelés à aller à la rencontre de celui qui nous aime le plus, Jésus« , a expliqué le pape François après la prière de l’Angélus du 12 novembre 2023, depuis la fenêtre du palais apostolique. Commentant l’Évangile du jour sur la parabole des dix vierges se préparant à la rencontre de l’Époux, le pontife a appelé chacun à cultiver « l’huile de la vie intérieure ».

En reprenant le sens de cette parabole qui met en avant la différence entre cinq jeunes femmes prévoyantes et cinq femmes insouciantes qui rateront la rencontre avec l’Époux, le pape a expliqué que « la différence entre la prévoyance et l’insouciance ne réside pas dans la bonne volonté, ni dans la ponctualité » mais dans « la préparation », et en l’occurrence la préparation de l’huile nécessaire pour les lampes. Cette huile « ne se voit pas : elle est à l’intérieur des lampes, elle est invisible, mais sans elle, les lampes ne donnent pas de lumière », a expliqué le pape.

Cette préparation d’un élément indispensable est donc une métaphore de la vie, selon le pontife : « Souvent, nous sommes très attentifs aux apparences », attentifs au fait de « bien soigner notre image et de faire bonne impression devant les autres », a reconnu le pape. Mais il a rappelé que « Jésus dit que la sagesse de la vie est ailleurs : dans l’attention à ce qui ne se voit pas, mais qui est plus important », c’est-à-dire « l’attention à la vie intérieure ».

« Faire de la place pour le silence »

« Cela signifie savoir s’arrêter et écouter son cœur, veiller sur ses pensées et ses sentiments », a expliqué François. « C’est savoir faire de la place pour le silence, pour être capable d’écouter. C’est savoir renoncer au temps passé devant l’écran du téléphone pour regarder la lumière dans les yeux des autres, dans son propre cœur, dans le regard de Dieu sur nous », a-t-il ajouté.

« Cela signifie, surtout pour ceux qui jouent un rôle dans l’Église, ne pas se laisser piéger par l’activisme, mais consacrer du temps au Seigneur, à l’écoute de sa Parole », a insisté le pape François, en rappelant que « la vie intérieure ne s’improvise pas ». Cette attention aux mouvements de l’âme doit « être préparée en y consacrant un peu de temps chaque jour, avec constance, comme on le fait pour toute chose importante ».

Le pontife a conclu en invitant à l’introspection : « Que suis-je en train de préparer à ce moment de ma vie ? Est-ce que je pense aussi à consacrer du temps au soin de mon cœur, à la prière et au service des autres, au Seigneur qui est la finalité de la vie ? Comment se porte l’huile de mon âme, est-ce que je la nourris et la conserve bien ? ». Il a ainsi exhorté la Vierge Marie à « protéger l’huile de la vie intérieure de chacun ».