Le Café Joyeux désormais dans les rayons de Carrefour !

Les magasins Carrefour commercialisent depuis mi-octobre certains produits de la marque Café Joyeux, initialement un café-restaurant solidaire qui emploie des personnes porteuses de handicap.

Le café est depuis 1964 l’icône du commerce dit équitable, date à laquelle retentit l’appel « Trade, not Aid » (Du commerce, pas de l’aide). Une cinquantaine d’années plus tard, en 2017, le premier café-restaurant solidaire Café Joyeux ouvrait ses portes. Pour que le grain noir soit l’égérie de l’inclusion professionnelle comme il l’est déjà pour le commerce équitable dans les rayons de la grande distribution, il n’y avait qu’un pas, que Carrefour a franchi. Entreprise 100% solidaire et à but non lucratif, Café Joyeux propose des cafés, thés et tisanes qui peuvent être consommés dans l’un des cafés-restaurants Café Joyeux. Ces produits sont aussi disponibles à la vente en ligne et désormais proposés en Grande et Moyenne Surface (GMS) par Carrefour.

La marque aux couleurs jaune et noir est née d’un constat : les personnes diagnostiquées comme ayant des troubles du spectre autistique et les porteurs de trisomie 21 sont deux à trois fois plus touchées par le chômage que le reste de la population. L’équipe s’est donc donnée comme mission d’inclure la fragilité dans le monde par le travail et la rencontre en proposant de réelles opportunités professionnelles aux personnes porteuses de handicap. Café Joyeux emploie aujourd’hui 154 équipiers joyeux en situation de handicap mental et cognitif. Ils sont formés et accompagnés par 83 managers et professionnels de la restauration.

Les produits Café Joyeux en GMS

Grâce à ce partenariat avec Carrefour, les produits de Café Joyeux seront bientôt distribués dans plus de 800 magasins de proximité et 36 hypermarchés, ce qui multiplie les perspectives de vente. Les bénéfices financeront le déploiement de la famille de cafés-restaurants et favoriseront le développement de l’emploi inclusif et durable.

Café Joyeux

Outre les retombées économiques qui peuvent être attendues à travers ces nouveaux canaux de distribution, la question de l’inclusion professionnelle vient discrètement interpeller chaque client qui entrera dans le rayon des cafés et thés. La visibilité offerte à la marque est donc étendue au-delà des 15 café-restaurants Café Joyeux où l’on peut actuellement boire un café “servi avec le coeur”. Les Français pourront désormais avoir à cœur d’acheter des Cafés Joyeux chez Carrefour pour les savourer, avec le sourire, chez eux.

Pour Carrefour : coup de com’ ou coup de coeur ?

L’enseigne de grande distribution affiche le handicap comme grande cause de son plan stratégique 2026. Une stratégie d’inclusion en entreprise peut prendre différentes orientations et Carrefour a choisi de promouvoir les marques handi-solidaires auprès de ses clients. Elle est à ce jour la seule enseigne à proposer en GMS les produits de Café Joyeux. Bien qu’étant le fruit d’une rencontre personnelle entre le patron de Carrefour, Alexandre Bompard, et le fondateur de Café Joyeux, Yann Bucaille-Lanzerac, ce partenariat n’est pas une action isolée. En effet, l’enseigne a aussi aménagé des heures silencieuses dans certains magasins pour les clients porteurs de handicap, et a pour objectif de recruter 15.000 collaborateurs handicapés d’ici 2026.

Selon le ministère des Solidarités et des Familles, le taux de chômage des personnes en situation de handicap est passé à 13% en 2022 alors qu’il s’élevait à 19% en 2017. Il reste pourtant encore deux fois supérieur à celui de l’ensemble de la population active. Les initiatives prises en faveur de l’inclusion professionnelle des personnes en situation de handicap méritent donc d’être soulignées et encouragées : n’attendez pas le 3 décembre, journée internationale des personnes handicapées, pour aller attraper une boîte jaune dans le rayon du Carrefour le plus proche !