Prier pour la paix avec le “Notre Père”

La plus grande prière chrétienne, le "Notre Père", celle que Jésus nous a enseignée, peut servir de support à notre supplication en faveur de la paix dans le monde.

Notre Père.

Dieu, Père de tous les hommes, envoie ton Esprit afin qu’il fortifie en eux le sentiment de leur fraternité inscrite dans leurs êtres et les convainque qu’il est contre-nature pour des frères de se faire la guerre entre eux.

Qui es aux cieux.

Que ton Esprit nous révèle que notre fraternité est fondée sur et en Toi, Toi qui es Dieu et Père des cieux, et qu’à ce titre cette fraternité transcende toutes les différences terrestres (réelles) entre nous. L’unité du genre humain est ancrée en effet dans ta paternité suréminente, céleste parce que divine.

Que ton Nom soit sanctifié.

Que ton Nom, Père, ne serve jamais à cautionner une entreprise guerrière. Ta sainteté est profanée chaque fois que les hommes se prévalent de Toi pour mener leurs mauvaises actions.

Que ton règne vienne.

Père, Tu ne peux régner que sur les cœurs en paix avec eux-mêmes, les autres et Toi. Aussi, tout cœur qui t’appartient doit-il rechercher la paix sans relâche.

Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel.

Les paix terrestres sont toujours précaires, instables, grevées d’injustices et donc bancales. Père, la volonté de paix que ton Esprit nous inspire doit toujours s’adosser à la tienne pour persévérer, c’est-à-dire à la source de la vie divine qui se trouve « au ciel », en Toi.

Donne-nous aujourd’hui notre pain de ce jour.

Pas de paix sans justice. Aussi nous Te demandons le pain pour nous mais aussi pour les autres parce que la justice élémentaire consiste à assurer la subsistance et des conditions d’existence dignes à tous les hommes.

Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés.

Tous les peuples ont des griefs les uns envers les autres. Sans pardon mutuel, la paix ne peut s’établir entre eux. La paix nécessite de vider les mémoires des sentiments de ressentiment et de rancœur accumulés au fil des siècles. Sur ce plan, la réconciliation franco-allemande est un modèle exemplaire.

Ne nous laisse pas entrer en tentation.

Père, que ton Esprit nous garde de répliquer aux provocations et nous rende maîtres de nous-mêmes afin de faire taire nos susceptibilités. Que Ta sagesse nous fasse considérer la paix comme un bien incommensurablement supérieur à la satisfaction de venger notre amour propre.

Mais délivre-nous du mal.

Le mal, ou le démon, est le diviseur qui attise les haines. Père, délivre-nous de lui. Que ton Esprit nous donne la sagesse et la force de n’écouter que Toi, comme Jésus le fit au désert lorsqu’il fut tenté par le diable, et non ses suggestions qui soufflent sur les braises de nos ressentiments et de nos jalousies.

Un mot sur l’auteur

Pour conclure, un mot sur l’auteur de cette prière : Jésus. Le premier mot qu’il eut pour ses apôtres après sa résurrection, le dimanche de Pâques au cénacle, ne fut pas une parole de reproche pour l’avoir laissé tomber trois jours plus tôt, le Vendredi saint, mais une parole toute divine : « Paix à vous ! » (Jn 20,19). Non pas une formule de politesse mais une parole performative qui réalise ce qu’elle signifie : la paix messianique et divine entre les hommes. C’est le Shalom qui présidera au banquet eschatologique dans la Jérusalem céleste : « Le Seigneur fera disparaître la mort pour toujours et essuiera les larmes de tous les visages » (Is 25, 8).