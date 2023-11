Pour célébrer les deux mois de la naissance de leur petite Esther, le 24 octobre, Thaymi et son mari, un couple brésilien, ont décidé de rendre hommage à la sainte patronne de leur pays, Notre Dame d'Aparecida.

C’est un hommage qui a très certainement dû faire sourire la Vierge Marie tant il est le signe d’une profonde reconnaissance. Alors que leur petite Esther fêtait ses deux mois le 24 octobre, ses parents ont voulu rendre hommage à la sainte patronne de leur pays, le Brésil. Celle-ci n’est autre que Notre Dame d’Aparecida, chère au cœur des Brésiliens majoritairement catholiques. Thaymi et son époux ont donc revêtu leur petite fille du manteau bien connu de la sainte Vierge, avec ses apparats dorés et bleus. Esther porte même la couronne de la Vierge !

Remercier pour la naissance de leur fille

Si Thaymi et son mari ont voulu honorer tout spécialement Notre Dame d’Aparecida, c’est parce que c’est à cette dernière qu’ils attribuent la grâce de la venue d’Esther au monde. Un an plus tôt, en 2022, le jeune couple s’était rendu au sanctuaire situé dans l’État de São Paulo. Dans la salle des miracles, explique la maman, « j’ai demandé à la sainte mère, si le moment était venu, de nous accorder un enfant, et j’ai même été plus audacieuse en demandant de tomber enceinte d’ici la fin de l’année ». Quelques mois plus tard, Thaymi apprenait sa grossesse, et Esther est née le 24 août, pour la plus grande joie de ses parents. En octobre, l’Église catholique célébrait le mois du rosaire, et le Brésil Notre-Dame d’Aparecida, fêtée le 12 octobre. C’est donc tout naturellement que Thaymi s’est tournée vers la sainte patronne du Brésil pour lui rendre grâce de la naissance de sa petite fille, et le résultat est particulièrement attendrissant !

