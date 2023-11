Les saints soutiennent la "grande famille en marche" qu’est l’Église, a déclaré le pape François lors de l’Angélus du 1er novembre 2023, en la fête de la Toussaint. À la suite de ces "frères et sœurs aînés", les chrétiens doivent se mettre "en chemin" avec pour objectif la "pleine communion" avec Dieu, le "paradis", a-t-il encouragé.

En la solennité de la Toussaint, pendant laquelle l’Église honore tous les saints connus et inconnus, le pape François a souligné lors de l’Angélus de ce 1er novembre l’importance de la « présence silencieuse » de ces « amis sincères » que sont les saints d’hier et d’aujourd’hui. Ils « soutiennent » dans l’épreuve, « ne manquent jamais de nous corriger » quand vient l’erreur, « veulent notre bien », « ne nous montrent pas du doigt et ne nous trahissent jamais ».

La sainteté rend les saints « heureux », a affirmé le pontife depuis la fenêtre du Palais apostolique, en citant les Béatitudes promises par Jésus. Ce bonheur vient du fait que les saints savent qu’ils sont aimés de celui qui leur fait don de la sainteté. Mais ce don, a insisté le pape François, a été reçu par tous les chrétiens au moment de leur baptême. Et il « peut changer complètement notre vie » s’il est accueilli et qu’il vient à « grandir », a-t-il souligné.

Se laisser transformer par l’Esprit saint

« Les saints ne sont donc pas des héros inaccessibles ou lointains, mais des personnes comme nous », a ensuite souligné le pontife devant plusieurs milliers de pèlerins et visiteurs venus l’écouter sur la place Saint-Pierre. Il a insisté sur la présence de ces saints et saintes « de la porte d’à côté » dans la vie quotidienne, des personnes qui se sont laissées transformer « jour après jour par l’action de l’Esprit saint« . À l’issue de l’Angélus, le Pape a une nouvelle fois lancé un appel à la paix en Ukraine, en Terre sainte et dans toutes les autres parties du monde frappées par la guerre.