« Frères, arrêtez-vous ! », le vibrant cri du Pape pour la Terre sainte

À l’issue de l’Angélus du 22 octobre 2023, le pape François a supplié les acteurs de la guerre en Terre sainte de cesser leur combat : « Frères, arrêtez-vous ! ».

« Je suis très préoccupé, affligé, je prie et je suis proche de tous ceux qui souffrent, les otages, les blessés, les victimes et leurs familles », a déclaré le pontife. « La guerre, chaque guerre dans le monde – je pense aussi à l’Ukraine tourmentée – est une défaite, la guerre est toujours une défaite, une destruction de la fraternité humaine », a-t-il insisté.

Le pontife a eu un mot en particulier pour la « grave situation humanitaire à Gaza » et s’est dit attristé des victimes de l’hôpital anglican et de la paroisse grecque orthodoxe ces derniers jours. Il a ensuite renouvelé son appel « pour que des espaces soient ouverts, que l’aide humanitaire continue d’arriver et que les otages soient libérés ».

Le pape François s’est ensuite écrié : « Frères, arrêtez vous ! Arrêtez-vous ! ». Visiblement éprouvé, il a ensuite respecté un bref temps de silence.

Le pontife a rappelé que le 27 octobre, il a proclamé une journée de jeûne, de prière et de pénitence. Il participera personnellement à un temps de prière pour la paix dans le monde dans la basilique Saint-Pierre à 18h.