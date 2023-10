Le pape François a appelé à faire « tout le possible » pour éviter « la catastrophe humanitaire » à Gaza, alors que se poursuivent les affrontements entre Israéliens et Palestiniens, lors de l’audience générale du 18 octobre 2023. Le pontife a également lancé une Journée de jeûne et de prière le 27 octobre, appelant tous les chrétiens ainsi que les croyants d’autres religions et tous ceux qui servent la cause de la paix à se joindre à cette initiative. Une heure de prière pour « implorer la paix » aura lieu à 18h en la basilique Saint-Pierre.

Plus d’informations à venir