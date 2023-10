[VIDÉO] L’Agneau mystique nous appelle à devenir saints !

Mélina de Courcy, professeur d’histoire de l’art au collège des Bernardins, décrypte la dimension artistique et spirituelle du retable de l’Adoration de l’Agneau Mystique réalisé par Hubert et Jan Van Eyck en 1432 et aujourd'hui présenté à la cathédrale de Gand.

C’est lui qui nous rend saints!

En 1432, les frères Van Eyck réalisent le Retable de l’Adoration de l’Agneau Mystique, à Gand. C’est un chef d’œuvre de l’histoire de l’art mondiale.

Un retable? Mais qu’est-ce que c’est? C’est un tableau à volets qui s’ouvrent et se ferment comme une armoire.

Et l’Agneau Mystique, qu’est-ce que ça veut dire?

Van Eyck nous donne 3 indices pour le comprendre.

Regardez bien!

Sur un grand pré fleuri, un agneau au cœur transpercé d’où s’écoule du sang dans un calice, se tient debout sur un autel.

Il représente le Christ, qui a donné sa vie jusqu’à la dernière goutte de sang, pour sauver les hommes de la mort et leur offrir la vie éternelle.

Autour de lui des anges portent les instruments de sa passion, et chantent ses louanges, car il a vaincu la mort.

De chaque côté s’avancent des groupes :

Ils représentent la foule immense des saints, connus ou inconnus.

En fait, cette foule immense pourrait être prolongée à l’infini.

Chacun de nous a sa place dans ce tableau, qui représente le ciel en haut et en bas.

Dieu nous y attend, il nous partage sa grâce, lui le Saint, pour que nous devenions saints comme lui.