Le dernier livre du frère Adrien Candiard dans les meilleures ventes

Essais, romans, biographies… Retrouvez le classement des meilleures ventes de livres du 20 au 26 octobre 2023 dans les librairies La Procure. Un choix de lectures inspirantes parmi les ouvrages publiés ces quatre derniers mois.

1

C’est la confiance : exhortation apostolique



Cerf

Résumé : par pape François, Cerf, octobre 2023. À l’occasion des 150 ans de la naissance à Lisieux de la « petite Thérèse », le pape François nous offre une courte méditation sur la patronne des missions, qu’il a souvent appelée sa « sainte préférée ». Il nous invite, nous aussi, à nous laisser toucher par son témoignage et à nous laisser inspirer par sa vie. Retrouvez-le en librairie.

2

LOUEZ DIEU : EXHORTATION APOSTOLIQUE



© Cerf

Résumé : par pape François, Cerf, octobre 2023. Sécheresse, canicule, incendies, orages, ouragans… La crise climatique s’abat plus que jamais sur la planète. Les épisodes extrêmes se succèdent. Les records de chaleur sont battus partout dans le monde. Nous sommes au bord du précipice. Retrouvez le en librairie.

3

SUR LA MONTAGNE : L’ASPÉRITÉ ET LA GRÂCE



© Cerf

Résumé : par Adrien Candiard, Cerf, octobre 2023. Invité à prêcher au pèlerinage du Rosaire, à Lourdes, à l’automne 2023, le frère A. Candiard évoque le thème retenu par les organisateurs de cette manifestation annuelle, Venez bâtir l’Eglise. Il livre un commentaire personnel du Sermon sur la montagne, abordant la question de la grâce et les débats qui l’ont accompagnée durant vingt siècles. Retrouvez-le en librairie.

4

LE TEMPS DES SAINTS : NE SOYONS PAS DES CHIENS MUETS



Artège

Résumé : par Mgr Marc Aillet, Artège, octobre 2023. Cet ouvrage, sous la plume d’un successeur des Apôtres, soucieux, en communion avec le Pape et tous les évêques, de « garder fidèlement la foi catholique reçue des Apôtres », a pour objet de donner une parole d’autorité pour fortifier la foi des fidèles, parfois ébranlée, sur le mystère de l’Église, le sacerdoce, la formation de laïcs et la mission prophétique de l’Église. La conviction qui traverse cet essai est d’abord que les vrais réformateurs de l’Église, ce sont les saints ! Parce que l’Église est un mystère de communion missionnaire, son avenir passera, non par une préoccupation excessive de ses structures et de son fonctionnement, ni par le souci de s’adapter aux évolutions du monde, mais par une pastorale renouvelée de la sainteté qui trouve son expression achevée dans le témoignage rendu à la Vérité. Retrouvez-le en librairie.

5

DIEU A TANT AIMÉ LE MONDE : PETITE THÉOLOGIE DE LA MISSION



Cerf

Résumé : par Jean-Marc Aveline, Cerf, septembre 2023. Cette théologie de la mission fait la part belle au dialogue, à la rencontre, à la patience et à l’émerveillement. En se confrontant à la différence, l’Église en mission redécouvre le sens premier de sa catholicité, qui renvoie à la portée universelle et à la puissance unitive du message dont elle est dépositaire. Retrouvez-le en librairie.

6

L’ODYSSÉE DU SACRÉ



Albin Michel

Résumé : par Frédéric Lenoir, Albin Michel, octobre 2023. Partant du constat que l’être humain est un animal spirituel et religieux, l’auteur montre comment, au cours de sa longue histoire, Sapiens a développé cette caractéristique unique et a progressivement organisé la vie de ses cités autour des mythes et des religions. Il tente ensuite de comprendre les causes de ce besoin de transcendance chez l’homme. Après le succès international de Sapiens de Yuval Noah Harari, ce livre de Frédéric Lenoir, fruit de plus de trente années de recherches, nous raconte, dans un langage simple et accessible, la prodigieuse histoire d’Homo spiritus et du sacré, de la Préhistoire à nos jours. Retrouvez-le en librairie.

7

ESPÉRER : LA VIOLENCE, L’HISTOIRE, LE BONHEUR



© Grasset

Résumé : par François-Xavier Bellamy, Grasset, octobre 2023. Issue de trois conférences, une réflexion philosophique sur un monde sans violence, sur la possibilité du progrès, et sur la quête du bonheur. Avec pour fil rouge la perspective de renouer avec l’espoir. Retrouvez-le en librairie.

8

Chercher La Femme



© Cerf

Résumé : par Céline Guillaume, Cerf, octobre 2023. Considérant que les femmes contemporaines demeurent insatisfaites, peinant à se situer par rapport aux hommes et au monde, l’auteure les invite à retrouver la lumière de leur nature véritable dans la spiritualité. Retrouvez-le en librairie.

9

UN NOUVEAU CONCILE QUI NE DIT PAS SON NOM



Salvator

Résumé : par Christoph Theobald, Salvator, octobre 2023. Le théologien jésuite analyse la dynamique synodale impulsée par le pape François pour faire face aux difficultés que connaît l’Eglise catholique et aux questions non résolues que lui pose la société contemporaine. Il examine en quoi la synodalité peut être comprise comme une dimension constitutive de l’Eglise tout en interprétant les processus nouveaux sur lesquels elle repose. Retrouvez le en librairie.

10

La vie funambule



Bayard

Résumé : par Marion Muller-Colard, Bayard, octobre 2023. Sous la forme d’une lettre adressée à un enfant qui est sur le point d’être baptisé, un texte évoquant l’amitié, l’espérance et la puissance fragile de la vie. Retrouvez-le en librairie.