[EN IMAGES] À Rome, ils ont prié pour la paix en Terre sainte

Face au drame qui se joue en Terre sainte, où Israël et Palestine sont de nouveau en guerre, les catholiques se sont unis à la demande du pape François pour une journée de jeûne et de prière vendredi 27 octobre. Celle-ci s'est achevée à Rome par une veillée de prière en la basilique Saint-Pierre-de-Rome.

Dans la basilique Saint-Pierre de Rome ont monté encore une fois les implorations à la Vierge Marie. Vendredi 27 octobre, une nouvelle veillée a conclu la deuxième journée de jeûne et de prière demandée par le Pape à tous les croyants du monde, afin d’obtenir la paix en Terre sainte. « Frères, arrêtez vous ! », s’est écrié le pape François lors de l’angélus du 22 octobre dans une supplication pour la fin de la guerre entre le Hamas et Israël. « Faites taire les armes, écoutez le cri de paix des pauvres, des peuples, des enfants », avait encore martelé le Pape. Depuis les attaques sanglantes du Hamas en Israël le 7 octobre, l’État hébreu a engagé une vaste opération de représailles aussi bien aérienne que terrestre. Dans les bombardements, les quelques chrétiens de la bande de Gaza qui ont choisi de rester réfugiés dans leurs églises ont déjà subi de graves pertes après que des frappes ont touché un hôpital et un bâtiment proche de l’église Saint-Porphyre.

Rassemblés autour du pape François, les membres du Synode sur l’avenir de l’Église qui se clôture samedi 28 octobre ont récité la prière mariale du chapelet avant un temps d’adoration. Prenant la parole à plusieurs reprises, François a évoqué « la folie de la guerre, qui sème la mort et détruit l’avenir ». Se tournant vers la sainte Vierge, le Pape a demandé son intercession pour que cessent les guerres, sans nommer directement le conflit israélo-palestinien. « Secoue l’âme de ceux qui sont pris au piège de la haine, convertis ceux qui nourrissent et attisent les conflits », a ainsi prié le Pape, « assiste ceux qui sont seuls et âgés, soutiens les blessés et les malades, protège ceux qui ont dû quitter leur patrie et leurs êtres chers, console ceux qui sont découragés, redonne de l’espérance », a-t-il encore supplié.

[EN IMAGES] Ils ont prié pour la paix avec le pape François :