Le site des Œuvres Pontificales missionnaires fait peau neuve

À l’occasion de la semaine missionnaire, les Œuvres Pontificales Missionnaires (OPM) ont mis en ligne un nouveau site internet, plus fluide et plus accessible, pour rappeler que tout chrétien est concerné par la mission : en priant, en donnant ou en participant à un projet spécifique.

Du 15 au 22 octobre, c’est la semaine missionnaire et ce dimanche la quête impérée se fera au profit des Œuvres Pontificales Missionnaires (OPM), présentes dans 140 pays dans le monde, et qui chaque année soutiennent l’évangélisation et la mission, avec plus de 5.000 projets. Pour mieux connaître les actions concrètes des OPM, et la nécessité de les soutenir, ce nouveau site internet des OPM, mis en ligne à l’occasion de la semaine missionnaire, permet de faire un focus sur toutes les actions menées dans le monde.

Choisissez votre mission

« Les missionnaires ont besoin de vous pour relever le défi. Choisissez votre mission ». Celles-ci sont triples : prier, donner et soutenir un projet spécifique. En cliquant sur chacune de ces missions, le fidèle peut ainsi découvrir les actions concrètes des OPM dans le monde, mais aussi apprendre à prier avec la bienheureuse Pauline Jaricot, laïque du XIXème siècle, à l’origine des œuvres pour la propagation de la foi.

Avec l’onglet “projet”, on peut sélectionner un pays, un continent et découvrir un projet précis qui donne envie d’être soutenu. Ce peut être par exemple, celui de financer l’achat de bateaux en amazonie colombienne, pour permettre aux prêtres d’accéder aux petits villages isolés afin d’y dire la messe. Ou encore de participer pour couvrir les frais de fonctionnement du Centre du Bon Pasteur à Phuket en Thaïlande, où sœur Lakana Sukhsuchit accueille les enfants de rues.

Autre ajout de taille sur le site, les projets qui ont déjà été financés apparaissent également, et permettent de se réjouir de leur bonne exécution et de la réalité des aides apportées, comme par exemple l’ouverture du centre d’accueil pour enfants handicapés mentaux et moteur situé dans l’archidiocèse du Cap, en Afrique du Sud.

En naviguant sur le site, on prend ainsi conscience de la réalité de la mission, au quotidien, de la présence de l’Église dans le monde entier, et de l’importance de soutenir, partout dans le monde, l’évangélisation, l’aide aux plus fragiles et aux plus petits. Pour « agir partout avec le Christ ».

