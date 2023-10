Ces enseignants dévoués qui sont devenus saints

Au fil des siècles, l’Église catholique a mis en lumière la vie de nombreux éducateurs qui ont su transmettre la foi et les valeurs chrétiennes de manière exemplaire. Ce sont de formidables intercesseurs pour les enseignants d’aujourd’hui.

L’attaque meurtrière du professeur Dominique Bernard à Arras, vendredi 13 octobre, a plongé la communauté éducative dans la tristesse et l’émotion. L’occasion de prier de manière particulière pour tous les enseignants de France et du monde entier qui travaillent et s’investissent avec dévouement pour les enfants et les jeunes d’aujourd’hui. Pour cela, vous pouvez recourir à ces saints et à ces bienheureux qui ont consacré leur vie à l’enseignement et qui seront de merveilleux intercesseurs pour les enseignants et les éducateurs du monde entier.

1

SAINT JEAN-BAPTISTE DE LA SALLE



Jean-Baptiste de la Salle (1651-1719) fonda de nombreuses écoles chrétiennes, ainsi que la congrégation des Frères des Écoles chrétiennes, vouée à la formation et à l’enseignement des jeunes, notamment des plus démunis. À son époque, il fut innovateur dans le domaine de la pédagogie, en donnant une importance à chaque aspect de l’éducation, à la fois chrétienne, intellectuelle et pratique.

2

SAINTE ELIZABETH ANN SETON



Elizabeth Ann Seton (1774-1821) était américaine, originaire d’une famille épiscopalienne, mère de cinq enfants. Quand elle fut veuve, à l’âge de 29 ans, elle se convertit au catholicisme. Elle fonde la première congrégation religieuse féminine et les premières écoles catholiques des États-Unis.

3

SAINT ALBERT LE GRAND



Saint Albert le Grand (1200-1280) était un frère dominicain allemand, philosophe, scientifique et évêque. Homme de grande culture, il a écrit de nombreuses œuvres, et a enseigné dans beaucoup d’universités. Il eut pour élève le jeune Thomas d’Aquin.

4

SAINTE CATHERINE DREXEL



Brillante éducatrice américaine, sainte Catherine (1858-1955) a utilisé la richesse de sa famille pour fonder de nombreuses écoles aux États-Unis, s’intéressant particulièrement au bien-être matériel et spirituel des Noirs américains et des Amérindiens.

5

SAINT ALPHONSE DE LIGUORI



Fondateur de la congrégation des Rédemptoristes, saint Alphonse (1696-1787) eut une vie intense de prédicateur, parcourant l’Italie entière pour prêcher l’Évangile, notamment aux paysans des zones rurales. Il aimait enseigner la foi en utilisant des méthodes innovantes, par exemple en utilisant la musique.

6

SAINTE ANGÈLE MERICI



Fondatrice de la communauté religieuse des Ursulines en Italie, sainte Angèle (1474-1540) a passé la majeure partie de sa vie à enseigner. Elle a également fondé un programme de formation pour enseignantes, afin que d’autres religieuses puissent se joindre à son travail.

7

SAINT JEAN BOSCO



Saint Jean Bosco (1815-1888) est l’un des grands noms de l’éducation catholique, car sa vie entière a été consacrée à l’éducation des jeunes garçons issus de milieux défavorisés. Au cours de sa vie, il a fondé de nombreuses écoles catholiques, dans la région nord de l’Italie, à une époque profondément anticléricale.

8

SAINT LOUIS DE GONZAGUE



Saint Louis (1568-1591), jeune italien, aimait enseigner la foi chrétienne aux pauvres. Il entre dans la Compagnie de Jésus, en renonçant à ses titres et à sa richesse, et très vite, il se distingue par sa foi et sa ferveur. Il meurt très jeune, à l’âge de 23 ans, après avoir porté un pestiféré sur ses épaules, pour l’emmener à l’hôpital.

9

SAINT JEAN DE KENTY



Prêtre, théologien et professeur d’Écriture Sainte à l’Université de Cracovie, saint Jean de Kenty (1390-1473) a consacré sa vie à l’éducation et aux actes de charité. Il fut recteur d’une école, puis directeur du département de théologie à l’Université de Cracovie. Il se fit remarquer notamment pour sa compassion et sa générosité envers les étudiants les plus pauvres.

10

SAINT JOSEPH CALASANZ



Saint Joseph Calasanz (1557-1648), espagnol, était un éducateur dévoué et le fondateur des Piaristes, une congrégation religieuse destinée à l’éducation. Au cours de sa vie, il rassembla de nombreux enfants pauvres et errants de Rome pour leur donner une instruction.