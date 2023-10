Professeur tué à Arras : les catholiques invités à prier pour les victimes et pour le monde

Le père Nadler a quant à lui une pensée particulière pour « tous les professeurs et tous les membres des communautés éducatives » : « Votre mission est tellement essentielle ».

Je pense à tous les professeurs et tous les membres des communautés éducatives : vous avez tout mon soutien ! Votre mission est tellement essentielle. #Arras



(J’ai une prière particulière pour les professeurs du lycée Saint Paul-Saint Georges dont je suis l’aumônier.) — Père JB Nadler (@perenadler) October 13, 2023

« L’école atteinte au cœur »

L’Enseignement catholique a également réagi par la voix de son secrétaire général Philippe Delorme et de Mgr Benoît Rivière, évêque d’Autun et président du Conseil épiscopal pour l’Enseignement catholique. « Nos pensées vont d’abord à la famille de Dominique Bernard et à ses proches. Elles vont aussi à ses élèves et à ses collègues et, au-delà, à l’ensemble de la communauté éducative du lycée Gambetta. Nous partageons leur douleur, qui appelle toute notre compassion et notre prière. »

Pour l’Enseignement catholique, « c’est bien l’école qui est touchée au cœur, pour ce qu’elle est et pour ce qu’elle représente ». Il en appelle à davantage la « chérir et veiller sur elle comme un bien précieux ». A ceux qui désespèrent, il souhaite redire que la mission des acteurs des communautés éducatives est essentielle, « que l’Espérance ne déçoit pas et que la confiance en nous et entre nous est une arme de fraternité ».