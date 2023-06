« L’éducation catholique est une forme d’évangélisation », assure le Pape

"L’éducation catholique est une forme d’évangélisation", a affirmé le pape François lors de l’audience générale qu’il a présidée le 28 juin 2023.

Après deux semaines d’interruption en raison de son intervention chirurgicale au Gemelli, le pape François a retrouvé la place Saint-Pierre ce mercredi 28 juin pour l’audience générale qui était par ailleurs la dernière avant sa pause estivale du mois de juillet.

Poursuivant ses méditations sur le thème de l’évangélisation, il a centré son propos sur la figure de la sainte australienne Mary MacKillop (1842-1909), fondatrice des Sœurs de Saint-Joseph du Sacré-Cœur, qui consacra sa vie « à la formation intellectuelle et religieuse des pauvres dans les régions rurales d’Australie ».

Pour Mary MacKillop, a souligné le Pape, le « meilleur moyen » de « répandre la Bonne Nouvelle et attirer d’autres personnes à la rencontre du Dieu vivant » était l’éducation. Et la sainte a servi surtout les jeunes pauvres et marginalisés, a-t-il fait observer, avant de sortir de ses notes pour insister :

Le protagoniste de l’histoire est le mendiant. […] Ils sont ceux qui attirent l’attention sur cette grande injustice qui est la grande pauvreté dans le monde. […] Il n’y a pas de sainteté sans qu’il n’y ait d’une façon ou d’une autre le souci des pauvres.

Animée de ce souci, Mary MacKillop est allée « là où d’autres ne voulaient pas ou ne pouvaient pas aller », a poursuivi François, citant ses nombreuses fondations d’écoles dans les communautés rurales d’Australie et de Nouvelle-Zélande.

Saisissant l’occasion pour plaider à nouveau pour un « pacte éducatif » dans la société, le chef de l’Église catholique a souligné que l’éducation « ne consiste pas à remplir la tête d’idées […], mais à accompagner et à encourager les étudiants sur le chemin de la croissance humaine et spirituelle, en leur montrant comment l’amitié avec Jésus ressuscité élargit le cœur et rend la vie plus humaine ».

L’hommage du Pape à Mary MacKillop

Enfin, le Pape a rendu hommage à la « grande foi » de Mary MacKillop qui restait « calme » dans les épreuves, « toujours convaincue que, dans toutes les situations, Dieu pourvoyait ». « Ma fille, depuis de nombreuses années, j’ai appris à aimer la Croix », confiait la sainte un jour. « Tous les saints ont rencontré de l’opposition, y compris à l’intérieur de l’Église, c’est curieux », a alors glissé le Pape.

Comme chaque année, les audiences générales, particulières et spéciales du Pape sont suspendues à partir du 1er juillet, jusqu’à la fin du mois. Ses audiences reprendront le 9 août, à son retour des Journées mondiales de la jeunesse de Lisbonne.

