« 1.000 raisons de croire », un vaste projet d’évangélisation massive pour la France

Porté par l'association Marie de Nazareth, le projet "1.000 raisons de croire", lancé le 1er mai 2023, veut démontrer grâce à des éléments concrets et rationnels qu'il est raisonnable de croire en Dieu. Destiné à un public très large, il propose une nouvelle façon d'évangéliser.

« La foi chrétienne est vraie. Il y a 1.000 raisons d’y croire. Rien ne peut lui être comparé ». Tel est le message que l’association Marie de Nazareth veut diffuser au grand public français, et ce à travers un projet d’envergure, « 1.000 raisons de croire », grâce à une méthode pédagogique.

L’ambition de cette initiative est la suivante : démontrer que croire en Dieu est raisonnable, et que la foi chrétienne est unique, profonde et exceptionnelle. Pour cela, l’association Marie de Nazareth a décidé de mettre en place un site internet qui référence 1.000 raisons rationnelles et concrètes de croire dans le message de la foi chrétienne. « Cette idée est venue naturellement, comme une suite de notre ouvrage qui aboutit à la conclusion que oui, Dieu existe bel et bien », déclare à Aleteia Olivier Bonnassies, co-auteur du livre à succès Dieu, la science, les preuves (Guy Trédaniel, 2021) et directeur de l’association. « Ce projet est la suite de ce livre. Après la question “Dieu existe-t-il”, on se demande : “Qui est-il ?” : c’est à cette interrogation que l’on se propose de répondre, toujours de manière précise, détaillée et documentée. »

Depuis le 1er mai 2023, date de lancement du projet, le site publie une raison de croire par jour à travers un article extrêmement documenté, qui renvoie à d’autres références (vidéos, livres à lire, articles scientifiques…).

Un travail d’évangélisation par la diffusion de connaissances

Une raison de croire sera publiée par jour pendant cinq ans. En sus de ce travail de fond, l’association prévoit un lancement en kiosque dès le mois d’octobre. « L’idée est de de faire passer un message fort, qui puisse être entendu dans l’espace public », explique Olivier Bonnassies. « La foi chrétienne ne peut pas être relativisée. Si on regarde le monde réel, on voit qu’aucun autre message ne peut lui être comparé. »

Les multiples preuves de la Résurrection du Christ, les interventions et apparitions de la Vierge Marie, la fiabilité des Evangiles et de l’Ancien-Testament, les miracles et autres manifestations surnaturelles et extraordinaires de la présence de Dieu, la vie réelle de saints… Autant d’exemples de « fiche-repères » qui ont pour but d’aider le lecteur à découvrir la foi chrétienne.

L’approche adoptée se veut multidisciplinaire grâce à la théologie, la philosophie, l’histoire et la science. Dans le cadre de ce projet, des experts de divers domaines sont invités à contribuer en partageant leurs connaissances, mais également des chrétiens et des personnalités, qui par milliers expérimentent des histoires providentielles, des miracles ou des raisons de croire qui témoignent de l’œuvre de Dieu aujourd’hui.

Lors de la Nuit pour la Mission, au cours de laquelle sept acteurs de l’évangélisation ont présenté leurs initiatives missionnaires pour la France, le 15 juin 2023, l’association Marie de Nazareth a récolté 180.000 euros de fonds, un record. « Nous sommes très heureux que le projet 1.000 raisons de croire parle aux gens », reconnaît Olivier Bonnassies. « C’est une belle avancée pour ce projet missionnaire. »