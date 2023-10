Le pape François a nommé Monseigneur Emmanuel Tois évêque auxiliaire de Paris, le 16 octobre 2023. Il était jusque-là vicaire général du diocèse de Paris.







Le diocèse de Paris a un nouvel évêque auxiliaire en la personne de Mgr Emmanuel Tois, nommé lundi 16 octobre par le pape François. Il était jusqu’ici vicaire général du diocèse de Paris. Âgé de 58 ans, Mgr Emmanuel Tois est né au Petit-Quevilly, en Seine-Maritime. Sa devise épiscopale ? « Rendre raison de l’Espérance« . Chemin singulier que celui de Mgr Tois ! C’est au bout de 16 ans d’expérience dans les tribunaux qu’il a décidé de quitter la robe de magistrat pour le col romain. Pourtant, la vocation sacerdotale l’attire très tôt : il se sent appelé à devenir prêtre le jour de la confirmation, en 1977.

Après son baccalauréat, il repousse finalement son entrée au séminaire et entre à la faculté de Rennes en licence de droit avant d’intégrer l’École nationale de la magistrature en 1989. Deux ans plus tard, il est nommé juge d’instruction en 1991 et exerce par la suite différentes fonctions magistrales.

Une vocation tardive

Mgr Tois n‘entre finalement en propédeutique qu’en 2006 : il est alors âgé de 41 ans, et est ordonné prêtre en 2012 pour le diocèse de Paris. Une vocation sacerdotale tardive donc, mais qui ne l’empêche pas de s’investir autant que possible dans ses nouvelles fonctions de prêtre. Il est dans un premier temps vicaire à la paroisse Notre-Dame de la Croix (XXe arrondissement), où il restera jusqu’en 2017, mais conserve un lien fort avec le monde de la justice : en 2014, il devient aumônier de l’association des magistrats et fonctionnaires de justice catholiques du palais de justice de Paris (AMFJCP) et des bénévoles du Bastion de la Préfecture de Police, une charge qu’il a gardée jusqu’ici.

Mgr Emmanuel Tois. © Père Emmanuel Tois

Après son passage à Notre-Dame de la Croix, Mgr Tois devient curé de la paroisse Notre-Dame du Rosaire (XIVe arrondissement) et donne de son temps à la jeunesse en devenant aumônier dans des établissements scolaires parisiens. Il est ensuite nommé vicaire général du diocèse de Paris en 2021 et devient référent du Service des vocations, du suivi des prêtres aînés et de l’aumônerie des prisons, est est le vicaire général chargé de la prévention et de la gestion des abus pour le diocèse de Paris depuis début septembre 2023.

Volonté de servir

« Par rapport à ma vie actuelle, je ressens comme un appel à élargir l’horizon, à être davantage tout à tous, à tout ce peuple chrétien appelé à la sainteté », confie Mgr Emmanuel Tois, évoquant tous ceux qui se mettent au service de l’Église : séminaristes, prêtres, diacres, laïcs engagés, religieuses et religieux… « Je pense aussi à ceux qui ont quitté l’Église, parce qu’ils ne comprennent plus ce qu’elle leur dit, parce qu’ils la trouvent éloignée de leurs préoccupations quotidiennes, parce qu’à travers la faute de tel ou tel, elle les a blessés, pour tant et tant d’autres raisons », déclare encore le nouvel évêque auxiliaire. Son ordination épiscopale et son installation dans sa nouvelle fonction ecclésiastique auront lieu le 17 novembre en l’église Saint-Sulpice (VIe arrondissement de Paris).