Des oratoires fleurissent en France pour Marie

A l’initiative du M de Marie, des oratoires apparaissent le long des routes de France. Onze ont été installés récemment, et 20 autres sont en cours d’installation. A terme, 200 oratoires jalonneront le pèlerinage du M de Marie.

Oratoires des villes, oratoires des champs. Le long d’un pré ou dans un village, sur un promontoire ou dans une niche au-dessus du porche de l’église, une dizaine de statues de la Vierge Marie ont récemment été installées. Deux ans après le succès du pèlerinage M de Marie, le réseau M de Marie a voulu inscrire durablement le trajet du pèlerinage sur le territoire français en le jalonnant de 200 oratoires ornés d’une statue de Notre-Dame de France. Autant de repères pour les futurs pèlerins, et l’occasion de haltes spirituelles pour toutes les personnes de passage. Tous les oratoires sont conçus sur le même modèle : une statue de Notre-Dame de France, abritée dans une coque arrondie en béton couleur ivoire, surmontée du symbole donné par Marie lors de son apparition de la rue du Bac – le M surmonté de la croix.

Un véritable chemin de Compostelle français

De même que l’on pèlerine sur les chemins de Saint Jacques, le projet vise à consacrer le tracé comme route de pèlerinage sur les traces des apparitions de la Vierge Marie en France et de le populariser. Français et pèlerins du monde entier pourront ainsi marcher entre les cinq sanctuaires mariaux (Lourdes, Pontmain, Pellevoisin, Paris, rue du Bac, et La Salette). Ainsi marqué de la présence de la Vierge, le chemin se veut être un lieu où l’on s’abandonne à Marie et où lui confie nos familles et notre pays.

Carte du M de Marie M de Marie

A fin septembre 2023, onze oratoires ont déjà installés. Ils se trouvent au sanctuaire Notre-Dame de Bétharram (64), à Libourne (33), à Montendre (17), à La Cressonnière (85), à Saint-Laurent-sur-Sèvre (85), à Châtillon-en-Vendelais (35), à Saint-Ellier-du-Maine (53), à Vincelottes (89), à Villeneuve-sur-Yonne (89), à Cheroy (89) et à Saint-Mandé (94). Pas moins de 20 autres sont en projet et seront installés dans les prochaines semaines. L’association prévoit d’installer des oratoires tous les 10-15 kilomètres.

Prendre Marie chez soi

Vous habitez sur une étape du M ou faites partie d’une paroisse visitée en 2020 ? Le M de Marie a besoin de vous pour mobiliser votre paroisse et installer l’oratoire de votre étape ! Une carte interactive permet de visualiser le tracé et les lieux où il manque des oratoires. L’association recherche également des terrains paroissiaux ou des terrains privés, en bordure de chemin, pour y installer les oratoires. Une façon incarnée de prendre Marie chez soi…