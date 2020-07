Le beau message du pèlerinage « M de Marie »

Pourquoi maintenant ?

L’incendie de Notre-Dame a montré encore récemment à quel point l’âme de la France était liée à Marie. L’émoi suscité par cet événement a dépassé très largement les limites des frontières nationales. Ce drame a été le déclencheur de ce projet. À travers Notre-Dame, c’était cette grande histoire d’amour entre Marie et la France qui brûlait sous les yeux de chacun, comme un signe prophétique appelant à la « reconstruction ».

Alors que la France fait face à des défis immenses, auxquels s’ajoute ce nouveau drame de la pandémie de Covid-19 qui fait rage en Europe et dans le monde, il est temps de créer un grand mouvement vers Marie afin de lui confier notre pays. La conviction des organisateurs de ce pèlerinage ? Le réveil spirituel de la France passe par l’intercession de la Vierge Marie.

Pourquoi cheminer sur le « M de Marie » ?

Au XIXe siècle, Marie est venue à cinq reprises visiter le sol de France, le tout en seulement quarante-six ans : d’abord à la chapelle Notre-Dame-de-la-Médaille-miraculeuse de la rue du Bac (Paris, 1830), puis à La Salette (1846), à Lourdes (1858), à Pontmain (1871) et à Pellevoisin (1876). Ces cinq apparitions forment un grand « M » sur la carte de France, qui a été très vite perçu dans la piété populaire comme une « spéciale dédicace » de Marie pour ce pays ; un signe de son amour pour nous. Il est frappant que cette lettre « M » apparaisse aussi au verso de la médaille miraculeuse donnée par la Vierge à sainte Catherine Labouré, à la rue du Bac (première des cinq apparitions) ! Comme d’autres avant nous – un groupe de jeunes à vélo à la suite des JMJ de Cracovie, deux motards en Harley Davidson, etc. –, nous reprenons le symbole du « M » pour en faire l’itinéraire d’un grand pèlerinage autour de la France : un « tour de France » de 2.000 kilomètres sur les pas de Marie. En marchant à travers les campagnes et les villages, avec une calèche portant une grande statue de Notre-Dame de France, en redécouvrant les messages que Marie a adressés aux cinq extrémités de ce « M », chacune des personnes croisées pourra se laisser toucher par sa grâce.

Le principe de ce pèlerinage

le 2 juin 2020, une calèche portant une grande statue de Marie est donc partie de Lourdes. Un attelage similaire est parti de La Salette à la même date. Ces deux routes symétriques se rejoindront à Pellevoisin le 12 septembre 2020 en passant, courant août, l’une par Pontmain et l’autre par la rue du Bac. En tout, cela représente 104 jours de pèlerinage, par étapes d’une quinzaine de kilomètres par jour, avec l’accueil de différents groupes, paroisses ou mouvements partenaires pour des veillées, le soir, à l’étape.

Ces deux grandes processions en relais, qui se rejoindront après 15 semaines, ont vocation à rassembler très largement au-delà des clivages, qu’ils soient territoriaux, générationnels ou sociaux. Au rythme du cheval, les attelages traversent à la fois la France périphérique et la France des villes avec Lyon et Paris, en réunissant les quatre générations, déjà toutes impliquées dans l’organisation, et en accueillant les bras ouverts, à la manière de Marie, les personnes de toutes conditions et de toutes sensibilités.