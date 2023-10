Kammerchor Manila, une preuve de l’existence de Dieu ?

Le Kammerchor Manila, chœur venant des Philippines, a été élu meilleur chœur du monde en juillet 2023. Difficile de faire autrement lorsque l'on écoute les prestations de cette chorale à la technique parfaite.

Si un chœur s’apparente ne serait-ce qu’un peu à celui des anges, c’est bien le Kammerchor Manila. Cette chorale philippine a remporté en juillet 2023 le titre convoité de « meilleur chœur du monde 2023 », aussi appelé « Grand prix Luciano Pavarotti », lors du « concours « Llangollen International Musical Eisteddfod », un festival de musique au Pays de Galles qui prime le meilleur artiste.

La chorale Kammerchor Manila est basée au sein de la paroisse des Cœurs de Jésus et Marie à Quezon City, au nord-est de Manille. Fondée en 1992, elle n’a cessé de grandir et est désormais considérée comme le chœur d’église le plus célèbre des Philippines. La chorale se dit elle-même « engagée pour l’excellence dans la musique et au service de Dieu ». Si son répertoire comprend en premier lieu de la musique sacrée, elle propose également une variété de styles, comme de la musique pop contemporaine ou des chants folkloriques et traditionnels.

Demeurant une organisation à but non lucratif, le chœur a dû s’organiser pour participer à la compétition et obtenir ses chances de remporter cette distinction, notamment en économisant pendant deux années en trouvant des parrainages pour l’aider à partir à l’étranger. La détermination des choristes a ainsi été récompensée !

Des concerts dans des églises

Le chœur ne s’en tient pas à des concerts dans les seules églises philippines, bien au contraire. En août 2023, c’est dans la somptueuse crypte de la Sagrada Familia, à Barcelone, que les choristes ont pu de nouveau démontrer leur talent et émerveiller le public grâce à une prestation d’excellence, en chantant par exemple un Alléluia aux sonorités presque célestes. Une fois revenus dans leur pays, les choristes ont donné un concert de retrouvailles au sein de la paroisse Saint-Jean Bosco, à Makati. « Nos cœurs sont remplis de joie. Nous souhaitons remercier tous ceux qui ont assisté à notre concert et nous ont soutenus depuis le début de notre parcours jusqu’à devenir le meilleur Chœur du monde 2023 », ont-ils ainsi communiqué sur Youtube le 27 septembre.