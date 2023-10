Depuis la fin du mois de septembre, les tours de saint Matthieu et de saint Jean de la Sagrada Familia, à Barcelone, sont coiffées à leurs sommets d'une statue, respectivement un ange et un aigle, symboles des deux évangélistes dans le Tétramorphe. Elles signent, 140 ans après le début de la construction du sanctuaire, la fin du chantier des tours des quatre évangélistes.

Plus de 140 ans après le début de la construction de la Sagrada Familia, les tours des quatre évangélistes ont enfin été achevées le 27 septembre 2023. Après le couronnement en 2022 des tours avec les sculptures des évangélistes saint Marc et saint Luc, traditionnellement représentés dans le Tétramorphe respectivement par la figure d’un lion et d’un bœuf, ce sont les statues représentant saint Matthieu (un ange) et saint Jean (un aigle) qui ont été placées sur les deux tours restantes.

Les deux sculptures en marbre sont les œuvres du sculpteur Xavier Medina Campeny. Perchées à 135 mètres de hauteur, elles surplombent toutes les deux un évangile ouvert et mesurent chacune 4,5 mètres de haut. Leur placement marque l’achèvement des tours des Évangélistes.