Il forme une chorale polyphonique… Avec sa seule voix !

Nick Higgs est un chanteur professionnel et coach vocal vivant au Canada. Sur les réseaux sociaux, le jeune homme a récemment publié toute une série de chants du répertoire sacré, avec une particularité... Il chante dans toutes les voix, et offre ainsi une magnifique expérience de "chorale virtuelle" à ses abonnés.

« Ave Verum Corpus », « Ubi Caritas », « And the glory of the Lord » de Handel, « Messe à quatre voix » de William Byrd ou encore « Le Seigneur est mon berger »… Nick Higgs connaît ces chants par cœur mais, plus impressionnant encore, il est capable de les chanter dans différentes voix qu’il superpose. Ce coach vocal et musicien professionnel est originaire de Toronto, au Canada, et il partage sur ses réseaux sociaux aussi bien des conseils avisés en matière de chant que des vidéos de ses propres créations.

Et celles-ci ont du succès, puisque le talentueux chanteur rassemble plus de 100.000 abonnés sur Youtube et plus de 60.000 sur son compte Instagram. Et dernièrement, ce sont ses vidéos de « chorale polyphonique virtuelle » qui ont reçu un accueil des plus enthousiastes de la part des internautes. Nick chante en latin et alterne plusieurs voix, donnant ainsi l’impression, si l’on ferme les yeux, que plusieurs chanteurs composent la chorale.