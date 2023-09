Les "Hermanas pobres" sont des religieuses espagnoles qui partagent sur les réseaux sociaux des chansons chrétiennes, version voix, guitares et grands sourires. Elles ont mis en ligne en août leur version du célèbre "Comment ne pas te louer", chanté en français, mais avec l'accent, et c'est toujours aussi entrainant !

On le sait, le tube est aujourd’hui planétaire et toute la communauté francophone chrétienne (ou pas) fredonne le célèbre et entraînant « Comment ne pas te louer« . Un succès mondial aux milliers de reprises, comme le prouve notamment cette version publiée au mois d’août sur Tiktok par les Hermanas Pobres, une communauté de clarisses espagnoles, qui partage sur leurs réseaux sociaux différentes reprises de chants chrétiens. Comment ne pas avoir la pêche en écoutant cette nouvelle version lumineuse ?