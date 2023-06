Le chœur Harpa Dei, qui interprète régulièrement de magnifiques hymnes chrétiens, a mis en ligne une bouleversante version d'une chanson apprise d'un prêtre chinois, et dédiée à Notre Dame de Chine. Une belle occasion de prier pour les tous les chrétiens persécutés dans le monde.

C’est un très beau clip qu’ont mis en ligne le chœur Harpa Dei, composé de quatre frère et sœurs,qui interprètent des chants sacrés issus de diverses traditions et les partagent sur leur chaine YouTube. Cette fois, il s’agit d’un chant en chinois, à la mélodie très pure, qui s’adresse à Notre Dame de Chine.

« C’est à toi que nous faisons appel, ô patronne de la Chine, sainte Mère de Chine, les fidèles se réfugient dans tes bras, tous les peuples de la Terre cherchent refuge auprès de toi, même ceux qui sont loin de l’Église espèrent en toi. Accorde-nous la plénitude de la vertu ».

Outre la beauté et la profondeur du texte, le témoignage de la fratrie de chanteurs (de nationalité allemande mais ayant grandi en Équateur) est aussi bouleversant car ils indiquent avoir appris ce texte par un prêtre chinois. « Il y a plusieurs années, nous avons appris ce chant d’un prêtre chinois à Jérusalem. Alors qu’il nous le chantait pour la première fois, sa voix s’est soudain brisée et il a fondu en larmes. Il nous a alors dit : « Le monde n’a aucune idée de combien nous, les chrétiens, souffrons en Chine ». C’est pourquoi nous avons enregistré et publié ce beau chant marial dans l’intention de prier, d’une part, pour nos frères chinois qui sont persécutés à cause de leur foi et, d’autre part, pour les millions d’entre eux qui n’ont pas encore reçu la lumière de l’Évangile ».

En écoutant ce chant, d’autant plus bouleversant quand on connait l’histoire, voila une belle occasion de prendre un moment de prière pour tous les chrétiens persécutés dans le monde.