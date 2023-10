Méditer sur la vie et les actions des saints, et non uniquement sur leurs paroles, peut faire surgir de nouvelles vertus et donner envie de leur ressembler.

En regardant de près la vie des saints, vous vous retrouvez souvent confrontés à de véritables héros, à des personnes qui avaient le sens du sacrifice, qui étaient centrés sur les autres et qui avaient dans leur cœur un amour incommensurable pour Dieu. Sainte Jeanne d’Arc, sainte Thérèse de Lisieux, saint Maximilien Kolbe, saint Padre Pio, le bienheureux Carlo Acutis… autant d’histoires différentes et extraordinaires qui peuvent inspirer au quotidien.

Imiter les saints fait surgir de nouvelles vertus

C’est une chose de savoir que l’amour chrétien invite au sacrifice, mais c’en est une autre de voir les actions concrètes de saints comme saint Maximilien Kolbe, qui a donné sa vie pour sauver celle d’un autre prisonnier. C’est une chose de comprendre que la maternité est un don total de soi à un enfant, mais c’en est une autre de voir comment cela s’est concrétisé dans la vie de sainte Gianna Beretta Molla qui a sacrifié sa vie pour protéger celle de son enfant à naître.

La vie et les vertus des saints sont inspirantes. La découverte de leur histoire encourage à imiter leur patience, leur bonté, leur courage, leur amour. De même qu’ils ont édifié d’autres saints dans le passé, ils peuvent édifier les chrétiens d’aujourd’hui. Ainsi, sainte Jeanne d’Arc a inspiré sainte Thérèse de Lisieux, saint Ambroise a influencé saint Augustin, ou encore saint Padre Pio a inspiré Carlo Acutis.

Échecs et sainteté ne sont pas des contraires

Ce ne sont pas seulement les réussites des saints qui peuvent être source d’inspiration et de réflexion, mais aussi leurs échecs. Ainsi, malgré les difficultés et les péchés, les saints montrent qu’il est toujours possible de se relever et de se sanctifier…. Et cela donne beaucoup d’espérance !

Par exemple, saint Maximilien Kolbe, avant de devenir un martyr triomphant dans un camp de prisonniers, a admis avoir souvent lutté contre les mêmes péchés. Chaque homme a des vices et des mauvais penchants contre lesquels il doit lutter, et apprendre que saint Maximilien parlait si ouvertement de ses luttes est libérateur car, in fine, ses péchés n’ont pas eu le dernier mot !

Les saints encouragent à être la meilleure version de soi-même

La vie des saints est un exemple proposé par l’Église et encourage à être meilleur. En même temps, les saints font réaliser que Dieu a un plan pour chacun. En effet, ils ont répondu à l’appel particulier que Dieu avait pour eux et ils sont donc tous différents les uns des autres.

Les saints peuvent faire surgir en vous quelque chose que vous n’aviez peut-être jamais imaginé : la découverte d’une nouvelle dévotion, la volonté de se sacrifier, une nouvelle vertu ou encore le désir de se sanctifier !

Chaque saint est unique. Saint François était complètement différent de saint Louis, qui était complètement différent du bienheureux Franz Jägerstätter, ou encore de Padre Pio. Ces saints montrent bien que la conformité n’est pas le chemin du bonheur, mais qu’être la meilleure version de soi-même l’est, c’est-à-dire être celle ou celui que Dieu veut que vous soyez.

Les saints comme modèles pour les enfants

Lorsque les enfants découvrent la vie de nouveaux saints, ils veulent les prier, les imiter, s’inspirer d’eux, être amis avec eux. Grâce à ces saints, leur foi s’anime et devient réelle. Même les parents sont appelés à vivre d’une manière tout aussi admirable, car leurs enfants les observent constamment.

Apprenez à connaître les saints avec vos enfants et essayez de vivre comme eux. Les saints pourront faire surgir, en vous et en eux quelque chose que vous n’aviez peut-être jamais imaginé : la découverte d’une nouvelle dévotion, la volonté de se sacrifier, une nouvelle vertu ou encore le désir de se sanctifier !

Ces saints qui sont de puissants intercesseurs pour vos enfants :