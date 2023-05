La dévotion de Carlo Acutis pour Padre Pio

Antonia Salzano, la mère du bienheureux Carlo Acutis, a confié en 2020 que son fils avait une dévotion particulière pour saint Padre Pio.





Dans une vidéo de 2020, Antonia Salzano, la mère de Carlo Acutis révèle que Padre Pio était très présent dans la vie de son fils et qu’ils en parlaient très souvent en famille. Ce grand saint de Pietralcina, au sud de l’Italie, né en 1887 et mort en 1968, est l’une des figures de sainteté les plus lumineuses du XXe siècle. Il était frère capucin, connu pour avoir eu les stigmates pendant 50 ans. Il avait aussi reçu le don de bilocation et le don de connaissance et de discernement, qui lui permettait de lire dans l’âme des personnes qui venaient se confesser à lui. Il avait une profonde dévotion pour l’Eucharistie et pour les anges, et il priait beaucoup pour les âmes du purgatoire.

La mère de Carlo explique dans cette vidéo que le jour de sa naissance, elle avait été bénie par Padre Pio « parce que ma tante était une fille spirituelle de Padre Pio. Elle l’a rencontré le jour de ma naissance et lui a demandé une prière pour moi. Et Padre Pio a dit “Je la bénis, je la bénis” et effectivement cette bénédiction est arrivée », explique Antonia Salzano en souriant, « le fait d’avoir eu Carlo, je le considère comme une bénédiction ».

Anges et expériences mystiques

Ce qui interpellait le plus le jeune Carlo Acutis, c’était la grande dévotion de Padre Pio pour l’Eucharistie. Carlo était très touché car « lorsque [Padre Pio] disait la messe, il était en profonde méditation, comme s’il était sur le Calvaire… et il était vraiment sur le Calvaire », explique Antonia. Carlo admirait la ferveur du capucin pour l’Eucharistie, et cette ferveur a édifié aussi sa foi. Pour le jeune bienheureux aussi, l’Eucharistie était au centre de son existence. Sa plus grande passion, c’était Jésus dans l’Eucharistie, et il aimait dire que c’était « son autoroute vers le ciel » !

Au cours de sa vie, Carlo Acutis a également été très touché par la dévotion du saint de Pietrelcina envers les anges. Padre Pio considérait son ange gardien comme un ami très fidèle. Il aimait dire : « à nos côtés se trouve un esprit céleste qui, du berceau à la tombe, ne nous abandonne jamais, pas même pour un instant. » De nombreux récits attestent que Padre Pio avait une grande proximité avec les anges et qu’ils pouvaient même parler avec ceux de ses enfants spirituels. Ce qui est certain, c’est que grâce à l’exemple de Padre Pio, Carlo Acutis a approfondi sa foi dans les anges, les priant souvent et faisant l’expérience concrète de leur aide dans la vie de tous les jours. D’ailleurs, pour le jeune cyber-apôtre, son ange ressemblait vraiment… à l’ange au sourire de Reims !

Proche des frères capuçins

Carlo était également très impressionné par les expériences mystiques du saint de Pietrelcina, et en particulier par les visites qu’il avait reçues des âmes du purgatoire : « Autant d’âmes de défunts que de vivants viennent ici [au monastère] », déclara un jour Padre Pio. Dans un témoignage en particulier, il raconte qu’une âme du purgatoire lui avait demandé de célébrer la sainte messe du lendemain pour elle et que grâce à cette messe, elle pourrait entrer au Paradis. Ce sont également ces récits sur la vie de Padre Pio qui ont incité Carlo à faire dire souvent des messes et des prières pour les défunts. De plus, lorsqu’il se rendait à Assise pendant les vacances scolaires, « il allait à la Portioncule [Basilique Sainte-Marie-des-Anges], là où l’on peut demander l’indulgence plénière, et il la demandait aussi pour les âmes les plus oubliées », explique sa mère Antonia.

Tout au long de sa vie, le jeune Carlo Acutis a été très touché par saint Padre Pio et par sa spiritualité. Le jeune geek était également très proche des frères capucins, qu’il fréquentait notamment à la soupe populaire de Milan, où il allait donner ses économies. « Il aimait vraiment les frères capucins. Il avait une grande vénération pour eux », explique sa mère Antonia dans la vidéo. Et aujourd’hui, le Sanctuaire du Dépouillement à Assise, où se trouve le corps de Carlo Acutis, a été précisément confié aux frères capucins !

