La publication de « Laudato si’ 2 », une date qui ne tient pas au hasard

Intitulée "Laudate Deum" ("louez Dieu"), la suite de l’encyclique "Laudato si’" du pape François sort ce mercredi 4 octobre 2023. Une date qui ne doit rien au hasard.

Le pape François publie ce mercredi 4 octobre une nouvelle exhortation apostolique, Laudate Deum (Louez Dieu). Il s’agit de la suite de l’encyclique Laudato si’ sur la sauvegarde de la Maison commune publiée par François en 2015. Sans donner de détails trop précis, le Pape avait annoncé en août qu’il s’agissait de la « deuxième partie » de l’encyclique Laudato si’ qui se présentait comme une mise à jour prenant en compte les « problèmes actuels ». Une chose est sûre, la date de publication, elle, ne doit rien au hasard.

L’Église catholique fête le 4 octobre saint François d’Assise, auteur du Cantique des créatures qui ouvre l’encyclique Laudato si’ et lui donne donc son titre. En 2020, c’était à cette même date que le pontife – qui a choisi de porter le nom du saint d’Ombrie lors du conclave de 2013 – avait choisi de signer sa troisième encyclique – Fratellitutti– sur la tombe du Poverello à Assise.

Une spiritualité de l’émerveillement

La spiritualité de l’émerveillement et de la louange, de l’éblouissement devant Dieu et la beauté de sa création de saint François d’Assise parle aussi à de nombreux contemporains et en fait une figure de sainteté très populaire. Saint François est par ailleurs connu pour être l’ami de la nature et des animaux. Mais peu de gens savent qu’il a est également « patron céleste des écologistes ». C’est le 29 novembre 1979 que Jean Paul II, par une « bulle » spéciale, a fait du saint d’Assise le « Patron des écologistes ».

