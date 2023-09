Le recteur de Notre-Dame de la Garde a remis au pape François ce vendredi 22 septembre un ex-voto qui répond à une demande récurrente du Pape.

Une heure à peine après son arrivée à Marseille ce vendredi 22 septembre, le pape François s’est rendu aux pieds de la Bonne Mère chère au cœur des Marseillais. Saluant chaleureusement François à son arrivée dans la basilique Notre-Dame de la Garde, le cardinal Jean-Marc Aveline lui a annoncé qu’un cadeau bien particulier allait lui être remis par le recteur de la basilique, le père Olivier Spinosa. « Chaque fois que vous rencontre des groupes ou des personnes, chaque fois que vous terminez une audience, vous demandez à ce qu’on oublie pas de prier pour vous », a rappelé le cardinal. « Le recteur du sanctuaire a eu l’idée de proposer aux Marseillais de prier pour vous et que soit déposé dans un cœur semblable à celui qui orne la basilique une trace écrite de leurs noms et prénoms car ils ont prié pour vous en attendant votre venue. »

C’est sous la forme d’un ex-voto, « dont sont couverts les murs de la basilique », que les Marseillais ont décidé d’incarner leur prière, « un cadeau de bienvenue comme un symbole de leur affection ». Le père Spinosa a ainsi remis au Pape un ex-voto en forme de cœur. « Dans ce cœur il y a tout l’amour des Marseillais », a-t-il résumé. « Cet objet est un coffret en forme de cœur, dans lequel on trouvera un registre où sont inscrits tous les noms et prénoms de celles et ceux qui ont prié pour Lui. Il emportera ainsi tous ces noms avec lui à Rome », avait expliqué à Aleteia il y a quelques semaines le père Spinosa. Le symbole est double dans la mesure où Notre-Dame de la Garde est aussi le premier sanctuaire à avoir été consacré au Sacré-Cœur

Un cadeau qui a dû toucher le Pape « au cœur ». « Priez pour moi, je vous le demande », ne cesse de lancer le Pape aux personnes venant le voir. Une marque d’humilité devant la charge qui incombe au chef de l’Église catholique. Une charge insupportable sans l’aide de Dieu et de la prière.