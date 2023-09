Le pape François va aller prier ce vendredi 22 septembre à la basilique Notre-Dame de la Garde qui domine Marseille avant de rejoindre le mémorial dédié aux morts en mer. Voici comment s'unir à ce moment de prière inédit.

Plus que quelques heures avant l’arrivée du Pape à Marseille : le vendredi 22 septembre, François est attendu par une ville en effervescence. Si son programme est chargé, réparti entre plusieurs temps de rencontres et de partage, la prière reste au cœur du séjour pontifical. Juste après son arrivée à l’aéroport et son accueil par les représentants officiels, parmi lesquels la Première ministre Élisabeth Borne, le Pape se dirigera vers la célèbre basilique Notre-Dame de la Garde, perchée sur les hauteurs de Marseille, où il est attendu pour 17h15. Tout a été réglé au millimètre près afin d’accueillir le Pape dans les meilleures conditions, notamment pour faciliter l’accès à François qui arrivera certainement en fauteuil roulant, grâce à une rampe d’accès fabriquée selon les normes vaticanes, rapporte Europe 1.

Il sera accueilli par le cardinal Jean-Marc Aveline, archevêque de Marseille, ainsi que par le recteur de la basilique, le père Olivier Spinosa. Tous deux lui remettront une croix et de l’eau bénite et parcourront ensemble la nef centrale, elle-même remplie de membres du clergé diocésain de Marseille. Le pape François pourra ensuite prier silencieusement devant la statue de la Bienheureuse Vierge Marie de la Garde, et fera don d’un cierge.

Une prière à Notre-Dame

Mgr Aveline prononcera un discours de bienvenue au Pape qui ouvrira lui-même un temps de prière par un salut liturgique, au cours duquel seront lus le psaume 44 et un extrait du Livre de Sophonie. Le pape François sera ensuite invité à prononcer un discours. S’ensuivra une prière à Notre-Dame de la Garde et une bénédiction des participants. François quittera la basilique à 17h45, pour se rendre au mémorial des morts et disparus en mer situé dans les jardins du Palais du Pharo.

Afin de s’unir à cette prière mariale, voici la prière qui sera lue par le Pape et l’assemblée au cœur de la basilique :