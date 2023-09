Vous n’avez pas pu obtenir une place pour participer à la messe du pape François au Vélodrome à Marseille le 23 septembre 2023 à 16h15 ? Sachez que vous pourrez toujours la suivre à la télévision et sur Internet.

Les 22 et 23 septembre, le pape François se rend à Marseille dans le cadre des rencontres méditerranéennes. Parmi les grands événements qui vont faire vibrer la ville : la messe au stade Vélodrome, à 16h15, devant 67.000 personnes. Pour celles et ceux qui ne peuvent pas assister à cette messe avec le Pape, il est possible de la suivre à la télévision ou sur Internet.

Aleteia

La rédaction d’Aleteia, présente sur place, couvrira l’événement à travers différents articles, vidéos mais aussi un Live.

KTO

KTO, qui suivra la visite du Pape de près, retransmettra la messe au Vélodrome samedi 23 septembre à partir de 16h00.

France 2

La chaîne bouleverse sa programmation pour couvrir la visite du pape François à Marseille. Samedi 23 septembre à 16h15 la chaîne va retransmettre la messe célébrée par le Pape au stade Orange Vélodrome. Une messe qui sera codiffusée sur Franceinfo canal 27 et TV5 Monde.

TF1

TF1 proposera « Le pape à Marseille », édition spéciale co-diffusée sur LCI et présentée par Anne-Claire Coudray et Gilles Bouleau, le samedi 23 septembre dès 15 heures. Les téléspectateurs pourront suivre l’arrivée du pape François au stade Vélodrome tout le long de son parcours en papamobile depuis le Prado, ainsi que la messe célébrée par le souverain pontife.