Le pape François a atterri à Marseille vendredi 22 septembre dans l'après-midi pour participer aux Rencontres méditerranéennes. Pour l'occasion, la cité phocéenne s'est parée de couleurs: dans plusieurs endroits de la ville, on peut voir flotter au vent différents drapeaux qui rendent hommage au Pape.

Tout était prêt pour accueillir l’invité d’honneur du weekend. Le pape François a atterri à Marseille vendredi 22 septembre après-midi. Sa visite prend place dans le cadre de son pèlerinage méditerranéen autour des villes du Bassin entrepris depuis 2013 : Lampedusa, Naples, Palerme, Gênes, Tirana, Sarajevo, Jérusalem, Istanbul, Athènes, Rabat, Le Caire… Et maintenant, Marseille.

Partout, la ville est en effervescence, et partout, on ne parle que du Pape : rues sécurisées, écrans géants en place… « Cela n’était pas arrivé depuis cinq siècles : la venue du Pape à Marseille est un événement historique qui place Marseille, le temps d’un week-end, au centre du monde », avait déclaré Benoît Payan, maire de Marseille, dans un communiqué. « Toute la ville est mobilisée pour que le message de fraternité, de solidarité et de partage du Pape soit entendu. Pendant des semaines, les agents de la Ville de Marseille se sont investis pour que tous les Marseillais soient fiers de leur ville, fiers de la partager avec le Pape François, fiers de la partager avec le monde entier. »

Les couleurs du Vatican à l’honneur

Alors, pour faire rayonner la ville, la cité phocéenne s’est revêtue de mille couleurs et a sorti drapeaux et oriflammes. Suspendu à la Basilique Notre-Dame de la Garde, on aperçoit le drapeau jaune et blanc aux armoiries du Vatican. Dans tous les lieux où le pape François est attendu, on peut voir les couleurs du Vatican, de la France et de Marseille. 200 drapeaux ont ainsi été installés aux abords du Palais du Pharo, du stade Orange Vélodrome et du Prado où le pape François effectuera samedi 23 septembre son passage en papamobile afin de rencontrer les habitants de la deuxième ville de France. Ce sont environ 100.000 personnes qui devraient s’y trouver pour saluer le Pape. Il célèbrera ensuite une grande messe au stade Vélodrome où près de 60.000 personnes seront présentes. Sur tout le weekend, 350.000 personnes sont attendues pour l’événement. Marseille voit décidément les choses en grand !

