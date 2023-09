Le voyage du pape François à Marseille du 22 au 23 septembre marque une nouvelle étape de son pèlerinage autour de la mer Méditerranée, entamé depuis le début de son pontificat. La question migratoire, à laquelle le Pape est très sensible, est au coeur de sa visite.

Un voyage pour la Méditerranée. C’est avec cette antienne que le pape François s’apprête à fouler les rues de Marseille les 22 et 23 septembre 2023. La cité phocéenne, qui accueille cette semaine la troisième édition des Rencontres méditerranéennes, est une étape supplémentaire du « pèlerinage » que le pape François effectue autour de la Mare Nostrum depuis les premiers jours de son pontificat.

Le pèlerinage autour de la « Mare Nostrum » entamé par le Pape dès le début de son pontificat, en 2013. IMedia

Avec son port pensé comme « une porte de l’Occident » par le cardinal archevêque de Marseille Jean-Marc Aveline, la cité phocéenne a su convaincre le pontife argentin de poser le pied en France, lui qui ne voulait pas venir dans l’Hexagone, préférant visiter d’abord les petits pays. Comme souvent lors de ses voyages, le pape y rencontrera des migrants.

Une « théologie de la Méditerranée »

Au fil de ses nombreux voyages dans le Bassin, François a esquissé une « théologie de la Méditerranée », un message inspiré par la géographie, l’histoire et les cultures du pourtour méditerranéen invitant à vivre l’accueil, l’écoute et la miséricorde plutôt que la fermeture.

Ce discours d’unité méditerranéenne, parfois taxé de naïf en Europe et vivement critiqué, le pape a fait le choix de l’incarner, et ce dès son premier déplacement en tant que chef de l’Église catholique. Le 8 juillet 2013, il n’est installé sur le trône de Pierre que depuis quelques semaines qu’il décide de se rendre sur la petite île italienne de Lampedusa pour « pleurer les morts » de l’immigration.

Face à la mer, après un long moment de recueillement, il jette une couronne de fleurs à la mémoire des milliers de personnes noyées dans la Méditerranée, une mer devenue avec la crise un « grand cimetière » – de 2014 à aujourd’hui, plus de 27.000 migrants mourront en Méditerranée selon des chiffres avancés par l’Organisation internationale pour les migrations.

Après Lampedusa, les rencontres avec les migrants et réfugiés sont presque devenues une norme dans les déplacements du pape François dans le Bassin. À Malte (2022), en Grèce (2021 et 2016) ou bien encore à Chypre (2021) ou au Maroc (2019), à chaque fois le Pape a tenu à rencontrer des personnes déplacées pour mettre des visages sur le drame des migrants.

Vendredi, à Marseille, le Pape renouvellera encore une fois ses prières depuis la basilique Notre-Dame de la Garde et puis dans les jardins du Palais du Pharo. Près du Mémorial dédié aux héros et victimes de la mer, il écoutera le témoignage d’un jeune migrant et saluera des personnes investies dans l’aide aux réfugiés.