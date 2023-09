Alors que la visite du Pape à Marseille se rapproche, la cité phocéenne va aussi accueillir le Congrès Mission. Du 22 au 24 septembre, au cœur des Rencontres Méditerranéennes, les catholiques sont attendus pour le plus grand rendez-vous des initiatives missionnaires en France.

La cité phocéenne est en effervescence à l’approche de la venue du pape François en ses murs, du 22 au 23 septembre, dans le cadre des Rencontres méditerranéennes. À cette occasion, la ville accueillera aussi le plus grand laboratoire des initiatives missionnaires de France : le Congrès Mission. Cet événement, qui a lieu une fois par an et a déjà connu huit éditions, était initialement prévu pour le weekend du 29 septembre dans plusieurs grandes villes. À l’annonce de la venue du Pape, il a été spécialement avancé au weekend du 22 septembre pour la ville de Marseille.

Chaque année, le Congrès Mission a pour ambition de rassembler des milliers de catholiques afin de les inviter à proposer des moyens concrets et originaux d’annoncer l’Évangile à la société actuelle. Ateliers, tables rondes, messes, veillées de prière, spectacles… Le Congrès Mission, conçu comme un gigantesque salon de l’évangélisation, veut ainsi créer un grand réseau missionnaire et susciter l’engagement des chrétiens dans le monde d’aujourd’hui. Comment évangéliser en entreprise, comment vivre un apostolat avec les personnes de la rue, annoncer le Christ à des personnes éloignées de la foi, intégrer de nouveaux-venus dans les paroisses… Rien n’est oublié.

Un congrès mission spécial venue du Pape !

Le programme du Congrès Mission de Marseille se fonde sur celui des Rencontres méditerranéennes. Il s’ouvrira vendredi avec la journée des prêtres et le banquet solidaire sur l’esplanade de la Major, organisé à destination de 650 personnes en situation de fragilité sociale. Le samedi, les missionnaires sont invités à se rendre au Stade Vélodrome pour assister à la messe célébrée par le pape François à 16h15. Ils auront également la possibilité de prendre part à des tables rondes et des ateliers au centre Notre-Dame du Roucas ou à l’école de commerce EMD, ou encore dans des églises marseillaises, notamment l’église Saint-Lazare et l’église Saint-Vincent-de-Paul. Ces temps, d’échange et de réflexion porteront sur des thèmes variés, de l’écologie à l’éducation sexuelle et affective en passant par l’accueil des convertis et l’évangélisation au travail. Les participants pourront par exemple suivre une table ronde intitulée « Essor du spirituel, déclin du religieux, quelles opportunités missionnaires aujourd’hui ? » ou un atelier sur l’écologie intégrale « chemin d’espérance, de simplicité et de radicalité », défi majeur proposé par le pape François dans son encyclique Laudato Si. Et pourquoi ne pas s’appuyer sur un sanctuaire pour évangéliser ? C’est la question que pourront se poser les participants autour d’un atelier dédié à l’importance du patrimoine religieux dans l’annonce de l’Évangile, le dimanche à 11h30.

Comment s’engager sans s’épuiser ? Annoncer la Bonne Nouvelle et servir ce désir missionnaire sans pour autant se vider de toute son énergie est un équilibre à trouver. Les participants repartiront avec des clés et des idées concrètes de Fanny Bonduelle, coach professionnelle et formatrice.

Des intervenants variés et un programme dense

De nombreux intervenants — outre bien évidemment le pape François ! —, sont attendus pour animer ces moments de partage et d’enseignement, comme le père René-Luc, ou encore le fondateur de CapMissio, Thierry des Lauriers, directeur général d’Aux captifs la libération. Le frère Paul-Adrien, créateur de contenus Instagram et Youtube, animera par exemple un atelier pour apprendre à évangéliser sur les réseaux sociaux. Il animera également une table ronde sur l’enjeu de l’intelligence artificielle et du numérique et leur impact dans la vie de foi et la mission d’évangélisation le dimanche matin.

Et si la réflexion est au centre du Congrès Mission, les moments de partage et de détente n’en sont pas exclus non plus : une veillée « Apéro spi » est ainsi prévue après la messe du Pape, avec une buvette. Un programme riche, qui promet de réveiller l’ardeur missionnaire de la France pour l’année à venir !