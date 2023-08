[VIDÉO] L’Ordre de Malte France au chevet des gens de la rue

La nuit de la fête de la musique, le 21 juin, Aleteia a pu suivre l'Ordre de Malte France lors d'une maraude médicale. Une initiative pour rencontrer les personnes de la rue éloignées du système de santé et leur apporter des soins. Entre assistance médicale et rencontre humaine, les membres de l'équipe de l'Ordre de Malte France partagent ce qui les poussent à oser cette rencontre.

C’est vers 18h30 que le véhicule de la maraude médicale, au doux nom « d’antenne sanitaire mobile », démarre pour le début de cette soirée de juin. La petite équipe, constituée d’Hélène, infirmière, Marie-Laure, médecin, et Christophe, le chauffeur, fait connaissance. Ils n’ont jamais fait de mission ensemble mais vont passer les cinq prochaines heures à venir en aide aux personnes de la rue. Certaines ont demandé à ce que l’Ordre de Malte passent les voir, il y a donc déjà un agenda prévoyant les personnes à rencontrer avec les soins à prodiguer.

Sur le chemin, plusieurs personnes viennent spontanément vers le véhicule pour demander des soins, évoquer leur situation ou demander de la nourriture. Les membres du groupe de l’Ordre de Malte sont à l’écoute, apporte une aide médicale et humaine à tous ceux qui le demande.

Les heures défilent et il devient de plus en plus difficile de rencontrer les personnes de la rue. En effet, c’est la nuit de la fête de la musique et les rues de la capitale se remplissent au point que le camion est obligé de traverser des marées humaines pour avancer. Le retour au poste principal de l’Ordre de Malte France se fait vers 23h30. Les membres de l’équipe de cette soirée sont heureux de la maraude malgré une deuxième partie de soirée plus difficile. « En fait, on a besoin de monde », explique Marie-Laure. « L’un des problèmes que nous rencontrons est le manque d’engagement pour venir en aide aux plus pauvres. »

Pratique Informations et renseignements sur toutes les œuvres de l’Ordre de Malte France sur ordredemaltefrance.org

En partenariat avec l’Ordre de Malte