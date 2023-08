Au milieu des avions, hélicoptères et autres aéronefs, l'Ordre de Malte France prend chaque année en charge l'indispensable mission de secourisme au Salon du Bourget. Plusieurs dizaines de bénévoles de l'association donnent chaque année de leur temps pour aider et secourir les autres. Un bel exemple de don de soi.

Du 19 au 25 juin 2023, le Salon du Bourget a accueilli 320.000 visiteurs venus du monde entier pour se rencontrer autour des dernières innovations liées à la Défense, l’aéronautique ou encore l’aérospatiale. Les moyens mis en œuvre sont immenses pour prendre en charge autant de personnes pour un évènement d’une semaine. Et c’est là que l’Ordre de Malte France entre en jeu. En se mettant au service des participants du Salon, ces bénévoles ont été les anges gardiens de cette rencontre, veillant à ce que tout se passe au mieux et venant au secours de toute personne en difficulté. Merci à ces hommes et femmes qui donnent de leur temps pour aider et secourir leur prochain.

En partenariat avec l’Ordre de Malte