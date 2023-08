François, le plus vieux pape en exercice à voyager à l’étranger

À 86 ans, le pape François s’apprête à entamer le 31 août son 43e voyage apostolique à l’étranger depuis son élection en 2013. Un record dans l’histoire de la papauté, et ce malgré une mobilité physique limitée.

Après plus de dix ans passés à la tête de l’Église catholique, le pape François n’entend pas baisser la cadence. Sa récente opération à l’abdomen qui a nécessité dix jours d’hospitalisation et son genou qui l’oblige à se déplacer la plupart du temps en fauteuil roulant ne semblent avoir aucun effet sur l’agenda du pontife argentin. Cet été, il a répondu présent aux centaines de milliers de jeunes venus prier avec lui lors des Journées mondiales de la jeunesse (JMJ) de Lisbonne. Dans quelques jours, le 31 août 2023, il s’envolera pour un vol de près de 10h en direction d’Oulan-Bator, la capitale de la Mongolie.

À bientôt 87 ans – son anniversaire sera le 17 décembre prochain -, le pontife argentin est le pape en exercice le plus âgé de l’histoire à voyager à l’étranger. En 2020, le pape émérite Benoît XVIs’était rendu au chevet de son frère malade à Ratisbonne alors qu’il avait 93 ans. Mais son dernier voyage en tant que pape en exercice avait été effectué en septembre 2012, au Liban. Il avait alors 85 ans. Jean Paul II avait réalisé son dernier voyage à l’étranger en 2004, à Lourdes, à l’âge de 84 ans. Quant à Paul VI, mort en 1978 à l’âge de 80 ans, il n’avait plus effectué de voyage à l’étranger depuis son déplacement 8 ans plus tôt en Asie orientale et en Océanie.

Quatrième déplacement de 2023

En Mongolie, le pape argentin réalisera son quatrième déplacement de l’année, après ses voyages en République démocratique du Congo et au Soudan du Sud (février), sa visite en Hongrie (avril) et puis les JMJ de Lisbonne. Depuis son voyage au Canada il y a un an, le chef de l’Église catholique se déplace désormais en fauteuil roulant lors de ses visites à l’étranger et ne marche que très peu.

Cette année, le pontife argentin doit encore se rendre à Marseille les 22 et 23 septembre prochains. Il a par ailleurs évoqué – sans donner de date – un voyage au Kosovo. Le pape François n’est pas le plus vieux pontife de l’histoire en exercice. C’est le pape Léon XIII qui détient ce record, mourant en juillet 1903 à l’âge de 93 ans et 140 jours.

