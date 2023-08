Les reliques de sainte Thérèse de Lisieux ont fait étape à Lourdes le lundi 7 août, après leur périple à Lisbonne où elles ont été vénérées pendant une semaine fr.aleteia.org/tag/jmj/">JMJ « >dans le cadre des Journées mondiales de la jeunesse (JMJ) . Le reliquaire gothique qui contient une vertèbre de la sainte s’est arrêté au sanctuaire marial où la Vierge est apparue à Bernadette Soubirous. Environ 3.500 jeunes étaient présents pour cette dernière veillée auprès des reliques.

De retour de Lisbonne ! Dernière grande procession des JMJ. Près de 3500 jeunes à Lourdes ce soir.

Merci Marie pour cette joie et cette espérance !

Les reliques de sainte Thérèse sont aussi portées en procession. pic.twitter.com/bCNdc1TXcP — Maxence Bertrand (@Don_Maxence) August 7, 2023

Un reliquaire conçu pour voyager

Les reliques de celle que l’on surnomme affectueusement « la petite Thérèse » ont été proposées à la vénération des pèlerins des JMJ toute la semaine du 1er au 6 août, pendant laquelle elles étaient exposées dans l’église de Saint-Louis-des-Français. Ce sont les jeunes du diocèse de Bayeux-Lisieux qui ont animé des temps de prière autour des reliques. Les reliques de Thérèse comme celles de ses parents Louis et Zélie Martin ont traversé les océans à maintes reprises et visité une soixantaine de pays, répartis sur les cinq continents. Une année d’autant plus riche en pèlerinages que 2023 marque le 150eme anniversaire de la naissance de la sainte et le 100eme anniversaire de sa béatification.

