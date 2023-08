JMJ de Lisbonne : la journée du mercredi 2 août

Bienvenue dans le direct de Aleteia pour suivre les JMJ de Lisbonne 2023. Reportage, rencontres, perles, belles histoires, retrouvez ici toutes les informations pour revivre la journée du mercredi 2 août.

Revivez la journée du 2 août des JMJ de Lisbonne.

20h19 Le Pape invite l’Église du Portugal à ne pas sombrer dans le pessimisme

Ce soir, à 18h30, le Pape s’est rendu au monastère dos Jerónimos, fameux édifice du XVIe siècle – classé patrimoine mondial de l’Unesco –, près du littoral de Lisbonne, où il a été accueilli chaleureusement par une assemblée priante de quelque 1.100 personnes, dont des évêques, le clergé, les consacrés, et les personnes engagées dans la pastorale. Malgré une période « difficile », François a vivement encouragé les responsables catholiques portugais à ne pas baisser les bras.

Le moment n’est pas venu de s’arrêter et d’abandonner.

L’Église portugaise a été secouée par la publication en janvier dernier d’un rapport sur les violences commises par des prêtres sur des jeunes enfants de 1950 à 2022. Cette enquête a recensé au moins 4.815 victimes, provoquant une onde de choc dans le pays. Sous les voûtes illuminées de ce lieu emblématique de la cité, le pape s’est adressé à ceux qui vivent « la déception et la colère […] à l’égard de l’Église, parfois à cause de notre mauvais témoignage et des scandales qui en ont défiguré le visage ». Ces scandales, a déclaré le pontife, « appellent à une purification humble et constante, en partant du cri de douleur des victimes, toujours à accueillir et à écouter ».

Mais pas question pour le Pape de se laisser aller au « pessimisme ». Au fil de son discours, il a mis en garde contre les attitudes négatives comme la « résignation », « l’immobilisme », le « cynisme » et le « fatalisme ». Il s’est également tourné vers ceux qui ressentent « une lassitude », notant qu’il s’agit d’un sentiment « assez répandu dans les pays de vieille tradition chrétienne » marqués par « la sécularisation, l’indifférence à l’égard de Dieu, un recul croissant de la pratique de la foi ». Dans le contexte de cette « époque difficile », il a encouragé à ne pas « descendre de la barque », ni s’ »accrocher au passé », égratignant au passage une « pastorale de la nostalgie et des regrets ». « Le moment n’est pas venu de s’arrêter et d’abandonner », a-t-il insisté.

17h30 Marcel Callo, superstar inattendue des JMJ de Lisbonne

Organisée par le diocèse de Rennes, les animations proposées autour de la figure de Marcel Callo rencontrent un grand succès dans le cadre des JMJ de Lisbonne, avec une affluence dépassant largement les prévisions. En ce mercredi après-midi, sous une chaleur torride, la salle de 600 places n’est pas capable d’absorber les 1.500 pèlerins qui forment une queue débordant largement dans la rue proche de l’église du Sacré-Coeur de Jésus.

© Cyprien Viet

Outre le spectacle sont organisées une exposition, des tables rondes ou encore des projections de film autour de ce jeune homme profondément chrétien, fiancé, qui partit en Allemagne afin d’évangéliser le monde ouvrier mais qui fut persécuté et mourut en déportation à Mauthausen en 1945. Une plaque de l’exposition évoque la mémoire des 650.000 jeunes travailleurs français qui furent réquisitionnés pour le Service du Travail Obligatoire (STO).

16h19 Les JMJ, des images de foi et de joie

15h40 Les Canadiens sont aussi de la partie !

Environ 3.000 pèlerins canadiens réunis à Lisbonne pour le rassemblement canadien des JMJ 2023.