Micael de Almeida est volontaire aux Journées Mondiales de la Jeunesse, qui ont débuté le 1er août à Lisbonne, au Portugal. Après s'être occupé de son frère handicapé aujourd'hui décédé, il est à la tête d'une équipe de bénévoles qui entoure les participants handicapés des JMJ.

Micael de Almeida porte fièrement autour du cou une petite photographie à l’intérieur de son badge pour les Journées mondiales de la jeunesse (JMJ). Ce volontaire brésilien âgé de 29 ans avait un frère, lourdement handicapé, qui devait participer avec lui aux JMJ mais il est décédé d’un arrêt cardiaque en 2022. Originaire de l’État de Minas Gerais au Brésil, Micael étudie pour devenir kinésithérapeute. Aujourd’hui, il participe aux JMJ en tant que responsable de l’équipe de bénévoles qui assiste les participants handicapés, en hommage à son frère.

« J’étais venu aux JMJ de Rio en 2013 en tant que pèlerin. C’est à ce moment-là que j’ai eu un premier contact fort avec Dieu et que je me suis senti appelé à la vie missionnaire », témoigne-t-il auprès d’Aleteia. « Ma vocation, mon “oui”, ont été permis grâce à tous ces bénévoles, alors j’ai décidé de le devenir à mon tour ». Le jeune homme fait partie de la communauté brésilienne « Colo de Deus » qui tâche de rapprocher les personnes éloignées de la foi avec l’Église. « Si je suis ici aujourd’hui, c’est parce que certains des milliers de volontaires des JMJ passées se sont engagés et ont donné leur vie. »

Les personnes handicapées, partie intégrante de sa vie

Depuis 2013, Micael s’est investi dans différents projets de volontariat au Brésil, liés au handicap. Avoir un frère porteur de handicap l’a naturellement poussé à chercher à inclure le plus possibles les personnes handicapées dans l’Église et à les aider dans leur quotidien. « Être dans cette équipe et accompagner des personnes handicapées afin qu’elles puissent se rapprocher de la foi, c’est porter le témoignage de mon frère » déclare Micael avec un grand sourire.

J’ai tout abandonné pour suivre les plans de Dieu, et aujourd’hui je reçois de Lui le centuple.

« Mon but dans la vie est que les personnes handicapées se sentent aimées et accueillies par l’Église. Ne les excluons pas, elles sont capables de tout et ont aussi leur place dans l’Église, dans la maison du Seigneur, et ont besoin de se sentir aimées. C’est cela que je veux apporter à l’Église. »

Au cours des JMJ, Micael et son équipe seront présents dans des espaces dédiés aux personnes porteuses de handicap, situés au plus près des scènes où se tiennent les évènements. « Je suis très heureux d’être ici, c’est une magnifique opportunité. Je n’aurais jamais imaginé que Dieu m’emmènerait jusqu’ici, affirme le jeune homme. J’ai tout abandonné pour suivre les plans de Dieu, et aujourd’hui je reçois de Lui le centuple, comme le dit la parole du Seigneur. »