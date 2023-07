Un roman original dans les meilleures ventes de livres

Essais, romans, biographies… Retrouvez le classement des meilleures ventes de livres du 21 au 27 juillet 2023 dans les librairies La Procure. Un choix de lectures inspirantes parmi les ouvrages publiés ces quatre derniers mois.

1 GRANDEUR ET MISÈRE DE L’HOMME : LETTRE APOSTOLIQUE SUR BLAISE PASCAL

Cerf

par pape François, Cerf, juin 2023. Lettre apostolique Sublimitas et miseria hominis publiée à l'occasion du quatrième centenaire de la naissance de B. Pascal. Il évoque à la fois l'homme de science et l'homme de foi, rendant hommage au polémiste qui sut dépasser le clivage opposant la foi à la raison.

2 LE DÉFI DE JÉRUSALEM

Albin Michel

par Éric-Emmanuel Schmitt, Albin Michel, avril 2023. Invité par le Vatican à un voyage en Terre sainte puis dans la ville-Etat, l'auteur relate ses deux pèlerinages, entre récit de voyage intime et méditation sur la foi et les religions. Si à Jérusalem sa spiritualité se pare de couleurs et d'odeurs nouvelles, sa rencontre avec le pape François, quelques semaines plus tard, achève de donner corps à sa foi.

3 VOILÀ CE QUE C’EST QUE LA FOI : TEXTES COMMENTÉS

Salvator

par Blaise Pascal et commenté par Jean de Saint-Cheron, Salvator, juin 2023. « Le cœur a ses raisons que la raison ne connaît point » : tout le monde a en tête cette célèbre affirmation de Biaise Pascal. Mais n'a-t-elle pas enfermé trop souvent l'auteur des Pensées dans l'image pieuse d'un génie des mathématiques que sa foi aurait soudain privé de tout sens critique ? C'est cette image caricaturale que Jean de Saint-Cheron s'emploie à déboulonner en revenant aux textes mêmes du philosophe et du croyant. Après une introduction substantielle à la vie et l'œuvre de Pascal, cet ouvrage propose au lecteur une quinzaine de textes, présentés avec des clés de lecture. Nous voici au cœur d'une expérience de foi bouleversante et d'intuitions toujours très actuelles, servies par une langue éblouissante.

4 PAUL DE TARSE : L’ENFANT TERRIBLE DU CHRISTIANISME

Seuil

par Daniel Marguerat, Seuil, avril 2023. Premier théologien du christianisme, l'apôtre Paul est une figure contestée qui fait encore débat parmi les chrétiens comme parmi les intellectuels non chrétiens. L'auteur revient sur sa vie et sur sa pensée sans omettre ce dont le saint est accusé depuis des siècles : dogmatisme, misogynie ou encore antijudaïsme. Il aborde également son actualité au XXIe siècle.

5 A LA GRÂCE DE DIEU

le Laurier

par Laurence de Charette, le Laurier, juin 2023. L'auteure se livre sur sa rencontre avec Dieu et sa conversion. Elle invite à la découverte de l'existence de Dieu dans la Bible comme dans la vie quotidienne.

6 QUAND L’EGLISE S’EFFONDRE : PETIT ITINÉRAIRE SPIRITUEL POUR RESTER DEBOUT… MALGRÉ TOUT

Cerf

par Jacques-Benoît Rauscher, Cerf, mai 2023. Depuis quelques années, l'Église est frappée par de nombreux scandales. Prêtre dominicain, l'auteur souhaite porter secours aux chrétiens ébranlés dans leur foi par les récentes révélations. Selon lui, la vie du saint Dominique est un exemple et peut servir de guide.

7 LETTRE À CEUX QUI ONT LA VIE DEVANT EUX

Mame

par Bénédicte Delelis, Mame, mai 2023. À ceux qui se tiennent devant la page blanche de leur vie d'adulte, partagés entre l'enthousiasme et le vertige, cette lettre de Bénédicte Delelis offre un chemin clair et lumineux : oser écouter ses rêves, éduquer en soi un être capable d'aimer, découvrir sa véritable beauté et celle de l'autre, vivre pleinement l'aujourd'hui et cultiver, au milieu des réalités passagères, ce qui demeure toujours. Un livre à lire et à relire tout au long de sa jeunesse pour avoir l'audace de marcher vers ce qui comble le cœur.

8 viens et suis moi

Seuil

par Thierry Bizot, Seuil, mai 2023. Le jour de son décès, Jean Lepic, prêtre, a la faculté de rester en esprit auprès de sa dépouille et d'assister incognito à tout ce qui se passe. Au fil des visites des gens venus lui rendre hommage, il se remémore sa vie de prêtre et sa vocation.

9 ces idées chrétiennes qui ont bouleversé le monde

Artège

par Jean-François Chemain, Artège, mai 2023. L'auteur explique ce que la société occidentale doit aux idées chrétiennes : pardon, paix, égalité, séparation des pouvoirs, possibilité du progrès, entre autres. Il retrace leur genèse et leur développement, tout en avertissant des risques encourus si elles venaient à être oubliées.

10 LA CHAMBRE DE L’ÂME : RÉCIT

Salvator

par Paule Amblard, Salvator, janvier 2023. Marion atteinte d'un cancer est soutenue par sa sœur Rose, historienne de l'art qui lui rend visite quotidiennement. Plutôt que de rester dans la tristesse, les deux sœurs entreprennent la lecture d'un manuscrit enluminé du Moyen-Âge écrit par le moine Guillaume de Digulleville qui traite du voyage de l'âme après la mort. Rose et Marion engagent un dialogue d'une grande profondeur sur l'au-delà. Chacune vit une révélation et une guérison.