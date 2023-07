Dans son intention de prière du mois d'août 2023, le pape François invite les croyants à prier pour les JMJ qui démarrent à Lisbonne le 1er août et plus largement pour les jeunes. "J’aimerais voir à Lisbonne un germe du monde de demain", lance ainsi le pape François.

« L’Église a besoin de jeunes pour ne pas vieillir », plaide le pape François dans sa vidéo d’intention de prière pour le mois d’août, rendue publique le 27 juillet 2023. À quelques jours de l’ouverture des Journées mondiales de la jeunesse (JMJ) de Lisbonne, où il se rendra du 2 au 6 août prochains, François consacre son invitation mensuelle à cet événement.

Dans cette vidéo construite en dialogue avec trois jeunes des Philippines, du Brésil et de la Côte d’Ivoire, le pape assure que « l’Église n’est pas un club pour le troisième âge, pas plus qu’un club de jeunes ». « Si elle devient un club de personnes âgées, elle mourra », prévient-il en affirmant, citant Jean Paul II, que « si l’on vit avec des jeunes, on devient jeune ».

Le pape François explique aussi le choix de la devise de ces JMJ, « Marie se leva, et s’en alla en hâte ». Il s’agit pour lui d’une exhortation aux jeunes à se « mettre en chemin pour aider les autres ». « Marie, dès qu’elle sait qu’elle va être la mère de Dieu, ne reste pas là à se faire un selfie ou à se vanter. La première chose qu’elle fait, c’est de s’élancer, en toute hâte, pour servir et pour aider », souligne le successeur de Pierre.

Enfin, le Pape confie son rêve de voir à Lisbonne « un germe du monde de demain », où « l’amour est au centre ». « Nous sommes en guerre et nous avons tous besoin d’autre chose. D’un monde qui ne craint pas de témoigner de l’Évangile », martèle-t-il. Le chef de l’Église catholique souhaite surtout voir « de la joie, parce que si nous, chrétiens, n’avons pas de joie, nous ne sommes pas crédibles et personne ne nous croit ». Pendant ce mois d’août, le Pape invite donc les fidèles à prier « afin que les Journées mondiales de la jeunesse de Lisbonne nous aident, nous les jeunes, à nous mettre en chemin, en témoignant de l’Évangile par notre propre vie ».