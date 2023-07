L’émouvante bande-annonce de « Sacerdoce », le film-hommage aux prêtres

Le film "Sacerdoce" réalisé par Damien Boyer sortira le 18 octobre au cinéma. Les images de la bande-annonce dévoilent d'ores-et-déjà un hommage poignant à la vocation sacerdotale, dans toute sa beauté et sa difficulté.

« Un prêtre, ça choque. Parce que sa vie n’est pas ordinaire. » La première phrase de la bande-annonce du long-métrage Sacerdoce, sortie le 21 juillet, donne le ton, et les premières images promettent d’ores-et-déjà une belle immersion dans la vie de ces hommes « à part », explorant le mystère de leur vocation. Réalisé par Damien Boyer, à l’origine des films Into the deep et Et je choisis de vivre, le film de 70 minutes sortira en salles le 18 octobre. Croisant les parcours de douze prêtres différents — clin d’œil aux Douze apôtres du Christ —, il retrace l’itinéraire de chacun : leur choix de devenir prêtre et les sacrifices qu’implique cette décision, leur quotidien apostolique et leur mission dans le monde. En France ou à l’autre bout de la Terre, en soutane ou en simple col romain, grand débutant ou vieux loup aguerri : le spectateur est plongé dans la vie de chacun, dans leurs joies et dans leurs doutes, dans une forme d’intimité.

On découvre ainsi le père Antoine, prêtre vagabond, ancien rider, qui sillonne l’Ariège avec sa caravane pour écouter les villageois. Puis le père Gaspard, prêtre montagnard poussant les jeunes à se dépasser aussi bien physiquement que spirituellement, ou encore le père Paul qui se fixe le défi de remporter le championnat de France du clergé à vélo. Alors que la figure du prêtre est bien souvent questionnée, voire malmenée dans un XXIe siècle déchristianisé où l’Église catholique est tourmentée par l’épineux sujet des abus sexuels, le film de Damien Boyer se donne pour mission de réhabiliter la figure paternelle du prêtre et — qui sait — de susciter des vocations dont la France a tant besoin.

