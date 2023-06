88 prêtres ordonnés en France, un chiffre en forte baisse

En 2023, 88 prêtres auront été ordonnés en France. 52 ont choisi d'être prêtres diocésains, 18 sont des prêtres religieux, et 19 sont issus d'une congrégation.

88, c’est le nombre de prêtres ordonnés en France en 2023. Un chiffre en baisse par rapport à l’année dernière où 122 hommes avaient été ordonnés, et 130 en 2021. Sur les 88 prêtres ordonnés, 52 seront au service de diocèses. La province de Rennes se distingue avec dix ordinations réparties dans les diocèses de Luçon, Nantes, Quimper, Rennes, Saint-Brieuc et Vannes. Même chiffre du côté de la province de Paris, parmi lesquels cinq seront affectés au diocèse de Paris et le reste à Créteil, Meaux, Nanterre et Versailles. Suivent les provinces de Marseille avec cinq ordinations et de Toulouse avec quatre ordinations.

19 prêtres sont issus d’une congrégation religieuse, communauté ou société de vie apostolique (cinq d’entre eux sont comptés parmi les prêtres diocésains). La communauté Saint-Martin en compte sept, suivie par la communauté du Chemin-Neuf avec six ordonnés. Parmi les 18 prêtres religieux, on dénombre plusieurs prêtres membres des Oblats de Saint François de Sales, de l’Ordre des Frères Prêcheurs ou de l’Ordre de Saint-Benoît. Enfin, cinq prêtres célèbrent selon la forme extraordinaire du rite romain. Tous appartiennent à la Fraternité sacerdotale Saint-Pierre.

Ordinations le 25 juin

La plupart des ordinations auront lieu samedi 25 juin, puisqu’il s’agit du dimanche précédant la fête des saints Pierre et Paul apôtres, « colonnes de l’Église ». Par l’ordination, le nouveau prêtre reçoit le caractère sacerdotal « qui le configure au Christ Prêtre pour le rendre capable d’agir en la personne du Christ Tête » ; il s’agit d’une marque définitive, au même titre que le baptême et la confirmation.

En images, la beauté d’une cérémonie d’ordination :