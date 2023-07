Ces saints étaient aussi grands-parents aimants et attentifs

À l’occasion de la Journée mondiale des grands-parents, ce dimanche 23 juillet, découvrez ces saints qui ont eu des petits-enfants. Des exemples inspirants pour les grands-parents d’aujourd’hui !

L’Église célèbre ce dimanche 23 juillet la Journée mondiale des grands-parents et des personnes âgées. Une fête qui a lieu quelques jours avant celle des grands-parents les plus connus dans l’histoire de l’Église : sainte Anne et saint Joachim, parents de la Vierge Marie et grands-parents de Jésus. Mais il existe aussi de nombreux autres saints qui ont eu des petits-enfants à qui ils ont transmis la foi et les valeurs chrétiennes. Des saints vers lesquels les grands-parents d’aujourd’hui peuvent se tourner au quotidien. Aleteia vous propose de les découvrir dans ce diaporama :