Anne et Joachim, des parents et grands-parents à invoquer

Le culte de sainte Anne est plus ancien que celui de son époux. Ce culte a grandi dans le rayonnement de celui de la Vierge Marie. Anne est honorée très tôt à Jérusalem. Le 26 juillet marque probablement l’anniversaire de la dédicace d’une basilique dédiée à sainte Anne au VIe siècle à Constantinople. Elle apparaît au laboureur Yvon Nicolazic le 25 juillet 1624 et lui dit en breton : « Ne craignez pas ! Je suis Anne, la mère de Marie. Je désire que soit rebâtie au plus tôt la chapelle dédiée à mon nom et que vous en preniez soin parce que Dieu veut que j’y sois honorée. » De fait, le champ du Bocenno qu’il cultivait avait déjà abrité une chapelle dédiée à sainte Anne. Quelques mois plus tard, on trouve et déterre une vieille statue. Les foules vont affluer. Ainsi est né le sanctuaire de Sainte-Anne d’Auray, premier lieu de pèlerinage breton.

Je suis déjà allé en pèlerinage à ce sanctuaire, ce qui n’est pas étonnant pour un Québécois, puisque sainte Anne est la patronne de la province de Québec, comme elle l’est de la province de Bretagne. Le culte de la grand-mère de Jésus était très populaire chez les marins bretons qui se mettaient sous sa protection avant de prendre la mer. Il a été accueilli avec ferveur au Canada, surtout en Acadie (Sainte-Anne du Bocage) et au Québec, où elle est spécialement évoquée dans la majestueuse basilique Sainte-Anne de Beaupré. Mais ne séparons pas ce que Dieu a uni. Que serait Anne sans Joachim, et celui-ci sans son épouse? Je leur ai donc composé ce chant de bénédiction.