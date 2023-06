Comment Tolkien apprend à combattre nos dragons intérieurs ?

Nous avons tous des dragons à combattre, mais il est possible de les affronter avec courage et persévérance comme Bilbo Sacquet et ses compagnons dans le roman “Le Hobbit”.

Le livre Le Hobbit (1937)de l’écrivain britannique J. R. R. Tolkien raconte l’histoire de Bilbo Sacquet, un hobbit posé et respectable qui aime la nourriture et la vie confortable. Sa vie est bouleversée lorsque le magicien Gandalf l’entraîne avec lui dans une aventure avec douze nains, pour reprendre leur maison ancestrale, la Montagne Solitaire, au terrible dragon Smaug. Au cours de nombreuses aventures époustouflantes, Bilbo et les nains réussissent à tuer le méchant dragon et à reconquérir la montagne.

Le changement de caractère de Bilbo

Au fil de l’histoire, le caractère de Bilbo Sacquet évolue : si au début, il est décrit comme une petite créature capricieuse et nerveuse, à la fin il devient confiant, courageux et conscient de ce qui compte vraiment.

L’histoire prend un tournant majeur lorsque l’hobbit Bilbo tue une araignée géante qui l’a piégé dans la Forêt Noire. Tolkien écrit :

Le fait d’avoir tué l’araignée géante, tout seul dans les ténèbres sans l’aide du magicien, des nains ni de personne, modifia grandement les choses pour M. Sacquet. Essuyant son épée dans l’herbe avant de la remettre au fourreau, il se sentit un personnage différent, beaucoup plus féroce et plus hardi.

Bilbo parvient ensuite à sauver tous ses compagnons des araignées meurtrières et, après cela, il semble ne plus avoir peur de rien : il se fait plus confiance pour prendre de bonnes décisions et joue un rôle de leader dans l’aventure.

Combattre ses dragons intérieurs

Comme Bilbo tuant l’araignée, un autre personnage montre de l’audace dans l’histoire de Tolkien : c’est l’archer Bard qui tue avec courage le dragon Smaug. Les deux personnages triomphent de la peur, en accomplissant des actions, certes difficiles, mais justes. Cette défaite du mal les encouragera à accomplir d’autres actions vaillantes.

Comment pouvez-vous combattre vos dragons et vos araignées comme Bilbo et Bard dans le roman de Tolkien ? Quels sont les dragons de votre vie ? Pour quelqu’un ce sera la colère ou la mauvaise humeur, pour d’autres la paresse ou la mélancolie, pour d’autres encore le jugement des autres ou la peur.

Le livre Le Hobbit de Tolkien peut être une grande source d’inspiration pour chacun. Il incite à accomplir des choses difficiles et exigeantes, même lorsqu’elles font peur, car cela permet de se sentir plus confiant et plus à l’aise avec soi-même. Chacun a ses dragons à combattre, alors il s’agit de les affronter avec courage et persévérance, comme Bilbo Sacquet et ses compagnons.