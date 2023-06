JMJ de Lisbonne : le gouvernement approuve une amnistie pour les jeunes délinquants

Le gouvernement portugais a approuvé lundi 19 juin 2023 un projet de loi établissant " la remise des peines et l'amnistie pour les infractions" commises par des jeunes. Cette décision a été prise dans le cadre de la venue du Pape à Lisbonne pour les Journées Mondiales de la Jeunesse.

Le Conseil des ministres portugais a approuvé lundi 19 juin un projet de loi autorisant « la remise des peines et l’amnistie pour les infractions commises par les jeunes ». Cette amnistie à destination de la jeunesse a lieu dans le cadre des Journées Mondiales de la Jeunesse, qui se dérouleront à Lisbonne, et de la venue du pape François « dont la vie et le témoignage pontifical sont fortement marqués par l’exhortation à la réintégration sociale des personnes en conflit avec la loi pénale », fait savoir le communiqué du Conseil des ministres.

Le projet de loi, qui couvre les délits et contraventions commis par des personnes âgées de 16 à 30 ans jusqu’au 19 juin 2023, propose d’instituer « une grâce d’un an pour toutes les peines d’emprisonnement pouvant aller jusqu’à huit ans », ainsi qu’un « régime d’amnistie comprenant les infractions dont le plafond d’amende ne dépasse pas 1.000 euros et les infractions pénales dont la peine ne dépasse pas un an de prison ou 120 jours d’amende. » Les délinquants condamnés à une peine de prison verront donc leur temps d’emprisonnement réduit d’un an, et les amendes de moins de 1.000 euros seront annulées.

Ce projet de loi ne s’applique pas aux crimes graves, à savoir les homicides, infanticides, violences domestiques ou autres faits commis contre l’intégrité physique et morale d’autrui. Avant d’être adoptée puis promulguée par le président du Portugal, la loi doit être soumise au vote de Parlement.

Le pape François présent aux JMJ

Le pape François a confirmé sa venue au Portugal qui accueille cette année les JMJ dans la ville de Lisbonne. Pendant ce 42e voyage apostolique, le Pape fera aussi une étape à Fatima le 5 août, sanctuaire marial qu’il visitera pour la deuxième fois. Plus de 600.000 jeunes sont attendus pour cet événement d’ampleur mondiale, parmi lesquels 30.000 à 40.000 Français.