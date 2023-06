[EN IMAGES] Les prêtres d’Île-de-France se sont disputé la « Patercup » !

À un an des Jeux olympiques et paralympiques de Paris 2024, l’Église catholique à Paris a lancé le premier championnat de football des prêtres d’Île-de-France, la "Pater Cup" (coupe des prêtres). Le 19 juin 2023, une centaine de prêtres se sont affrontés sur le terrain pour un tournoi de foot et de pétanque à Villepinte.

Quitter la chasuble liturgique pour enfiler un maillot de foot : c’est ce qu’ont fait les prêtres de huit diocèses d’Île-de-France lundi 19 juin 2023, à l’occasion du championnat de football lancé par l’Église catholique à Paris. Réunis à Villepinte, les prêtres se sont affrontés sur la pelouse pour décrocher le précieux sésame : la Patercup. Le tout en présence d’un invité d’honneur, et pas n’importe lequel : Wilfried M’Bappé, père du célèbre joueur du PSG, Kylian M’bappé.

Organisée par Holy Games, la mission de l’Église catholique pour les Jeux olympiques et paralympiques de Paris 2024, le tournoi a débuté après une messe célébrée par Mgr Marsset, évêque auxiliaire de Paris. L’objectif de cette compétition : « rassembler les prêtres autour de la pratique sportive, leur donner l’occasion de vivre un moment fraternel et lancer leur mobilisation en vue des Jeux olympiques et paralympiques », indique le communiqué. C’est finalement le diocèse de Paris qui l’a emporté contre celui de Meaux en finale, bien que le score fut très serré avec une égalité 2-2. La victoire de Paris s’est donc décidée au tir au but.

EN IMAGES : Les diocèses d’Île de France se disputent la Patercup