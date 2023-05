La communauté Saint-Martin championne de foot

Quelque 200 séminaristes de France et de Belgique se sont retrouvés samedi 13 mai pour disputer un tournoi de football de haut vol. La finale, qui opposait la communauté Saint-Martin au séminaire de Toulon, s’est terminée aux tirs au but et s’est soldée par une victoire de Saint-Martin ! Communauté qui a également remporté le tournoi de pétanque qui avait lieu en parallèle face à l’équipe du séminaire saint Jean de Nantes.

Découvrez aussi ces footballeurs catholiques qui ne cachent pas leur foi :