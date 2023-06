Nuit de la Mission : le maillot d’Olivier Giroud vendu au profit des chrétiens d’Arménie

Jamais deux sans trois. La troisième édition de la Nuit de la Mission a de nouveau été un succès, aussi bien par la qualité des projets présentés que par les montants récoltés. La soirée du 15 juin a ainsi permis de récolter 692.551 euros pour la mission, et 35.000 euros pour les Chrétiens d'Arménie.

Ce fut une belle soirée et un beau succès pour cette troisième édition de la Nuit de la Mission qui a eu lieu le jeudi 15 juin dans la grande crypte de l’église Saint-Honoré d’Eylau à Paris. La Nuit de la Mission, ce sont dix projets d’évangélisation et de mission qui sont présentés, en 4 minutes chrono, pour inviter les donateurs à participer à ces missions innovantes pour l’évangélisation. Cette année, parmi les dix, figuraient Parole d’Homme qui a pour ambition de former les prêtres à l’art de l’homélie, Zeteo, les podcast chrétiens, ou les Holygames qui veut rassembler 2.500 jeunes pendant les JO de Paris… Difficile de les citer tous, mais tous ont en commun une idée réjouissante, motivante et évangélisatrice. Et les donateurs ne s’y sont pas trompés puisque tous les paliers attendus ont été dépassés ou presque, avec des dons allant de 5.000 euros à 100 euros. Au total, ce sont ainsi 692.551 euros de promesses de dons qui ont été enregistrées. Un beau succès.

35.000 euros pour le maillot d’Olivier Giroud

Et quitte à rassembler autant de donateurs motivés le temps d’une soirée, celle-ci s’est conclue par une vente aux enchères unique : celle du maillot d’Olivier Giroud, qu’il portait lors du match France-Angleterre le 10 décembre 2022, et avec lequel il a marqué le but qualifiant la France pour la demi-finale. Cette enchère était au profit des chrétiens persécutés en Arménie, dont deux associations, l’AED et Portes Ouvertes vont pouvoir se partager la somme de 35.000 euros offerte par un généreux donateur dans la salle, sans doute fan du footballeur au grand cœur. Car pour cette soirée inédite, Olivier Giroud avait également fait don d’une paire de chaussures crampons « Puma » qui était le premier prix de la tombola rassemblant tous les participants inscrits, sur place ou en ligne. Et c’est « Lou152 » qui a gagné le gros lot, une occasion aussi de motiver les donateurs en ligne, qui sont toujours plus nombreux pour la mission.