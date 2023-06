Pour la finale du Top 14, le Stade Toulousain a béni la pelouse… Avec de l’eau de Lourdes

Curieux manège que cet homme en costume-cravate versant le contenu d’une bouteille d’eau sur la pelouse du stade de France, samedi 17 juin. En fait, Jean-Louis Putinier, vice-président du conseil de surveillance du Stade Toulousain, ne tient pas n’importe quelle bouteille d’eau, puisqu’elle provient du sanctuaire de Lourdes.

Un rituel depuis 1989

Ce rituel de la bénédiction des deux en-buts à l’eau de Lourdes est loin d’être nouveau, puisqu’il se perpétue depuis 1989. En 2019, Jean-Louis Putinier confiait à La Dépêche : « J’ai repris, en 2002, le flambeau (de cette tradition) initiée par les femmes des joueurs, dans les années 80. (Celle) d’Hugues Miorin, notamment, avait pour habitude de verser de l’eau de Lourdes sur le terrain avant les matches, pour porter bonheur à l’équipe. »

Depuis, cette tradition est devenue un incontournable lors d’affrontements sportifs comme la Coupe d’Europe ou le Top 14. Juste avant les matchs, un aller-retour au sanctuaire marial s’impose afin de rapporter l’eau de la grotte. Les clubs de Bayonne et de Biarritz sont d’ailleurs eux aussi des habitués de cette tradition. Visiblement, cela n’a pas porté malchance aux joueurs en rouge et noir, bien au contraire. Le Stade Toulousain a en effet remporté la victoire de la finale du Top 14, face à la Rochelle, menant le jeu 29-26 et remportant le 22e bouclier de Brennus. Une victoire permise in extremis par un magistral essai de Romain Ntamack, à quelques minutes de la fin du match.